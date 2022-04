Un malore durante una partita di calcetto è stato fatale per il tecnico del Lucento Under 15, ex Rivoli e Venaria. Il mondo del calcio torinese è travolto dal dolore

L’ennesima tragedia di un’annata maledetta: è mancato giovedì sera, a 51 anni, Alessandro Ursoleo, allenatore del Lucento Under 15, in passato sulle panchine del Rivoli e del Venaria.

Lo ha colto un malore durante una partita di calcetto, al Verdelago Sport di Mezzi Po, a Settimo Torinese, non c’è stato niente da fare.

Era una persona schietta e sincera, Alessandro, con un sorriso e una simpatia [...]