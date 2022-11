Al via la settimana "Nati per Leggere"

Si terrà dal 19 al 27 novembre prossimi la Settimana Nazionale “Nati per Leggere” promossa dal Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana e dalla biblioteca civica Movimente.

Gli appuntamenti previsti a Chivasso sono stati fissati sabato 19 novembre, alle ore 10,30, con letture e un laboratorio per bambini da 3 a 6 anni a cura della Libreria Axolotl, e sabato 26 novembre, con letture, coding e games a cura di Coopculture, a partire dalle ore 10,15 per bambini da 3 a 6 anni, e dalle ore 11,15 per bambini da 7 a 10 anni.

L’ingresso è libero per entrambe le iniziative, ma nel primo caso la prenotazione è obbligatoria telefonando allo 0110469920.

Altri appuntamenti si terranno martedì 23 novembre a Lauriano, Monteu da Po e Foglizzo, e mercoledì 24 novembre a San Sebastiano Po e Verrua Savoia. L’autrice Valeria De Cubellis terrà dei laboratori di lettura per i bambini delle scuole dell’Infanzia.