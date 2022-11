La Compagnia Teatrale Fubinese in scena con lo spettacolo Ansansà

Prosegue la rassegna teatrale organizzata dall’associazione ‘L Lantarnin dal Ranatè.

Domenica 20 novembre alle 17 all’Or-Sa di piazza Don Bosco la Compagnia Teatrale Fubinese porterà in scena lo spettacolo Ansansà.

In dialetto fubinese, ansansà significa “insensato”, incantato”, “istupidito”. Solitamente il termine ha un’accezione negativa ma, nella fattispecie, gli ansansà sono perlopiù simpatici e divertenti: alcuni anziani monferrini vanno a svernare in Riviera, come tutti gli anni. Uno di loro non sa che gli è stato diagnosticato un male incurabile, in stato avanzatissimo. La moglie, il figlio, la nuora e gli amici di sempre si prodigano per fargli trascorrere, nel modo migliore possibile, la più bella vacanza della sua vita. Lo fanno in una località di mare dove l’attrazione degli arzilli vecchietti è la bella farmacista e dove cerca di lavorare un povero barista alle prese con una clientela sorprendentemente più tirchia di lui.

Prenotazioni al 335.7196617.