W la musica, concerto di Santa Cecilia 2022

Viviamo l’intensità delle note musicali che toccano le note della nostra anima.

La parola “musica” deriva dal greco antico e significa: arte delle muse. La musica è l’arte di organizzare suoni e rumori nel corso del tempo e nello spazio, secondo determinati schemi, utilizzando strumenti musicali o la voce umana. Una meravigliosa organizzazione che è divenuta fino dall’antichità il nostro linguaggio universale, sempre presente nella vita di noi esseri umani.

La forza della musica ci porta a viaggiare nel tempo diretti verso il futuro. Il tempo della fisica lo subiamo senza poter intervenire, Ma esiste almeno un altro tempo, su cui invece qualche potere l’abbiamo, un tempo che sfugge alla semplice cronologia e può essere localizzato a nostro piacere. Questo è il tempo della musica, perché la musica lavora sempre nel tempo. Il tempo della musica non a nulla che vedere con il metronomo, che ha solo utilità pratica. La musica è un valore aggiunto, perché tutti noi esseri umani abbiamo un atteggiamento compensativo contemplativo nei confronti della natura perché fa. La musica fa bene al mio umore, al mio equilibrio e alla mia tranquillità nell’animo. La musica mi porta a riflettere, a sognare e, a capire.



La musica è nutrimento dell'animo in ognuno di noi, ci apre gli occhi, spalanca il cuore, permette di sperimentare la bellezza di eventi accaduti nel passato rendendoli nuovamente presenti e operanti, e diventa nell’ascoltarla una memoria capace di rivitalizzare l'esistenza di ciascuno di noi che ci porta a commuoverci renderci euforici. Invito tutti a venire a Favria al Favria al concerto di Santa Cecilia dei bravi musici, sabato sera 26 novembre ore 21,00 nel Salone Polivalente adiacente al Comune di Favria, per lasciarci conquistare durante il Concerto di Santa Cecilia dai suoni, per seguirne il ritmo della musica che ci rapisce l’animo grazie al Presidente Adriano, Antonio al bravo Maestro Alberto e a tutti i musici, dei veri maestri che non hanno nulla da invidiare ai professionisti per la loro dedizione e bravura e alle approfondite presentazioni di Daniela, ottima presentatrice con la partecipazione del gruppo locale “I cugini campagnoli”.



La manifestazione di Santa Cecilia prosegue domenica 27 novembre con ritrovo dei musici in piazza della Repubblica davanti al Palazzo Municipale, ore 10,15, sfilata e deposizione fiori presso lapide “ Musici defunti” al Cimitero Comunale ore 10,30. Ore 11,00 S. Messa e poi conclusione con pranzo sociale presso il Ristorante la Primula di Castellamonte alle ore 12,30.

Per adesioni contattare i seguenti numeri Alberto cell.3420038633, Piero cell 3351318535