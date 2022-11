Pranzo dell'Amicizia ai Torassi

Continuano senza sosta le attività dell'Associazione CPF Torassese. I volontari dell'associazione, coordinati dalla Presidente Laura Torasso, propongono domenica 20 novembre il tradizionale "Pranzo dell'Amicizia" presso la Sede del C.P.F. in Via Maestra 31 - frazione Torassi.

I re del pranzo saranno i "FASEUI CUN I PREIVE", ovvero i fagioli con le cotiche, cotti nelle pignatte. La preparazione del piatto prevede lunghi preparativi, a partire dal condimento delle cotiche con una miscela di pepe e spezie, in dosi rigorosamente mantenute segrete. I cosiddetti "preive" vengono lasciati riposare ad insaporire per poi finire nelle pignatte di terracotta insieme ai fagioli e cuocere nel forno a legna per una notte intera sotto l'occhio vigile dei volontari. Domenica mattina le pignatte vengono sfornate e il delizioso piatto è pronto per essere gustato.

Il Pranzo dell'Amicizia prevede un ricco menù con peperoni in bagna cauda, speck con mousse di gorgonzola, cui seguiranno fagioli con le cotiche a volontà. Frutta di stagione e una fetta di dolce completeranno il pranzo. Il tutto per 20 euro, comprensivi di acqua, vino, caffè e digestivo.

Per i soci è inoltre previsto un ulteriore sconto con quota a 18 euro. Le prenotazioni, fino al 16 novembre e ad esaurimento, sono raccolte da Adriana ai seguenti numeri: 011.910.95.22 oppure 338.631.4789.

E' inoltre possibile effettuare la prenotazione di fagioli e preive da asporto al medesimo numero, al costo di 4 euro a porzione.

L'invito è esteso a simpatizzanti, soci e a tutti coloro che vogliono trascorrere un piacevole pomeriggio autunnale in amicizia, gustando i piatti della tradizione piemontese in compagnia.