Prende il via la stagione del Fantateatro

Il "Fantateatro" sbarca a Settimo.

Da novembre al Teatro Garybaldi in via Partigiani 4 a Settimo Torinese, si terrà una rassegna di teatro per ragazzi per la stagione 2022/23 della compagnia teatrale "Fantateatro".

Il 20 novembre si mette in scena “Il principe Ranocchio”, il 4 dicembre “La cicala e la formica, un magico Natale”, il 15 gennaio “La regina Carciofona”, il 5 febbraio “Cappuccetto rosso”, il 5 marzo “A scuola di magia” e il 26 marzo “Il gatto con gli stivali”.

“Gli spettacoli sono adatti a un pubblico di ogni età, da 3 a 90 anni - ha detto la regista e sceneggiatrice degli spettacoli Sandra Bertuzzi,- e sono delle rivisitazione delle opere originali, ma con un’attenzione maggiore ai bisogni e alle esigenze dei ragazzi. Hanno un linguaggio intergenerazionale, su più livelli semantici-emozionali che potranno affascinare e piacere a grandi e piccini. Le favole classiche sono state un pretesto, un inizio, con cui si è cercato di avvicinarci al nostro pubblico di oggi e per creare il pubblico di domani. A volte abbiamo anche cambiato il finale”.

Sandra Bertuzzi, regista e sceneggiatrice degli spettacoli

Infatti, nel Principe Ranocchio si parla di una sana alimentazione, in Cappuccetto Rosso il lupo è vegetariano, è buonissimo e non mangia nessuno, anche se il suo archetipo di animale cattivo continua a spaventare il bosco. Nella Cicala e la Formica si dà spazio alla ricchezza che può dare l’integrazione culturale e la cicala non muore, ma apre insieme alla formica un Pub nel Tronco Secco.

Nella scrittura degli spettacoli, difatti, si è avuto il supporto di registi, pedagogisti, artisti, attori ed educatori proprio per realizzare un profondo lavoro di ricerca indirizzato a trovare le strade e i linguaggi capaci di destare l’attenzione sia dei bambini che degli adulti. Si è cercato di creare una contaminazione tra linguaggi artistici e di stimolare la freschezza tipica del grande cinema di animazione. Un linguaggio che rispetta i bisogni e le paure che la società odierna mette davanti a ognuno di noi.

Gli spettacoli danno molto spazio alla musica, alle parole e alla danza, e nella sceneggiatura sono state inserite delle canzoni e musiche in collaborazione con artisti internazionali, come Daniele Silvestri, Piero Monterisi, Gianluca Misiti e con alcuni contributi di Max Gazzè e Niccolò Fabi.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 16,30. I biglietti si posso acquistare sia alla biglietteria del teatro (7 euro) o on line su www.vivaticket.it (5 euro più 2.50 di prevendita).