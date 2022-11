Prosegue la rassegna “Nero su bianco: note fra le pagine, parole al pianoforte” con il privilegio di un’ospite d’eccezione. In collaborazione con “I Venerdì del Botta”, pressp l’ AUDITORIUM LICEO “CARLO BOTTA” DI IVREA. Venerdì 18 novembre 2022 alle ore 18 “Alla scoperta di Vincenzo Bellini”, presentazione dell’ultimo libro di Fabrizio Della Seta (Università di Pavia. Musiche eseguite da Elisabetta Piras (pianoforte) e Stefania Bergera (soprano)

Mettendo a frutto la documentazione raccolta in centocinquant'anni di studi e aprendosi alle prospettive critiche più aggiornate, il musicologo Fabrizio Della Seta racconta la vita di Vincenzo Bellini sfrondandola di ogni elemento mitologico e ci invita a conoscere la figura reale del musicista e del drammaturgo. La presentazione del suo ultimo libro - il primo a esaminare approfonditamente l'intera produzione di Bellini – ci porterà a fare esperienza diretta del mondo in cui visse e dei suoi rapporti con librettisti, cantanti e impresari, delle sue idee artistiche e della sua ossessiva ricerca della perfezione.

FABRIZIO DELLA SETA. Nato a Roma nel 1951, si è laureato in Lettere nel 1975 presso l’Università degli Studi di Roma e ha conseguito nel 1977 il diploma in Composizione. Nel 1976-77 è stato bibliotecario del Conservatorio di Pesaro, dal 1977 al 1988 ha insegnato Storia della musica nei conservatori di musica di Pesaro, Firenze e Aquila.

Dal 1988 al 2000 è stato professore associato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena. Nel 2000 è divenuto professore straordinario (ordinario dal 2003) nella sede di Cremona dell’Università di Pavia.

Dal febbraio 2001 è stato coordinatore del Dottorato di ricerca in Musicologia e Scienze filologiche, dal 2007 al 2015 Dottorato di ricerca in Musicologia; dal 2016 al 2020 è stato responsabile del percorso di Musicologia del Dottorato di ricerca in Scienze del testo letterario e musicale.

Dal 2013 al 2018 è stato membro del Senato accademico dell'università di Pavia come rappresentante del personale docente per la macroarea 3, Scienze umane e sociali.

Dal 2019 al 2021 è stato vicedirettore del Dipartimento di Musicologia e beni culturali. Nella primavera del 2009 è stato visiting professor presso il Department of Music della University of Chicago.

È stato coordinatore scientifico di progetti PRIN cofinanziati nel 2000, 2005, 2007, 2009, 2017 e responsabile di unità di ricerca di un PRIN cofinanziato nel 2002.

È cessato dal servizio accademico il 30 settembre 2021. Il 24 marzo 2022 è stato nominato Professore emerito dell'Università di Pavia. È condirettore della Edizione critica delle opere di Vincenzo Bellini (Milano, Ricordi) e presidente del Comitato scientifico del Centro Studi Belliniani dell’Università di Catania, del quale dirige l’annuario online “Studi belliniani”.

Fa parte del Comitato direttivo di The Works of / Le opere di Giuseppe Verdi (The University of Chicago Press-Ricordi) e della Commissione scientifica della “Edizione nazionale delle opere di Giovan Battista Pergolesi”, del Comitato scientifico dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani e del comitato direttivo dell’annuario «Studi verdiani».

Dal gennaio 2021 è presidente della Commissione per l'Edizione nazionale dei carteggi e dei documenti verdiani. È stato presidente del Comitato scientifico del XIX Congresso della International Musicological Society (Roma, Parco della musica, 1-7 luglio 2012).

È membro della Academia Europæa, socio corrispondente dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, dell’Arcadia - Accademia letteraria italiana, Corresponding member della American Musicological Society. È stato insignito del premio Internazionale “Luigi ed Eleonora Ronga” dell’Accademia Nazionale dei Lincei per opere di Musicologia (2005), Storia, Critica ed Estetica musicali; e del “Claude V. Palisca Award” della American Musicological Society (2014) per la migliore edizione critica musicale pubblicata nel 2013 (Vincenzo Bellini, I Puritani).