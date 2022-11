“Dialoghi” e “Libriamoci”: gli autori venerdì sera alla Biblioteca Civica

Venerdì 11 novembre alla Biblioteca Civica “Favorino Brunod” sono in programma due appuntamenti organizzati da ‘L Lantarnin dal Ranatè.

Alle 18,30, nell’ambito della rassegna “Dialoghi”, Massimiliano Sanfedino e Federico Ottavis si confronteranno con Massimiliano Paleari, autore de La Bibbia, una storia inventata. Un racconto senza Dio né alieni.

Alle 21, per “Libriamoci”, sempre in Biblioteca due autori presenteranno i loro libri: Marco Avonto autore de Gli irredenti e Cristina Origone de Il sussurro della pioggia.

L’opera di Avonto si piazza nel genere noir, ambientato nelle province di Vercelli e Alessandria alla fine degli anni ‘90: durante una battuta di pesca lungo il torrente, Pietro, un adolescente dal carattere schivo, scopre inavvertitamente che il figlio del sindaco del paese sta avendo rapporti omosessuali. Il figlio del primo cittadino, temendo che la storia trapeli, affoga il ragazzo e decide di comprare il silenzio del suo amante. Il sindaco decide di risolvere la situazione nell’unico modo possibile: trovare un capro espiatorio.

Anche il libro di Cristina Origone nasce da un evento criminoso: Camilla Serra, la conduttrice del programma “Segreti e Misteri”, scopre per caso nell’appartamento di Elvira, l’anziana vicina di casa, il cadavere della donna. La morte sembra per cause naturali, ma il mistero si infittisce quando Camilla si accorge che, nell’abitazione dell’amica, manca un vecchio ritratto di Philippe Dubois, un misterioso pittore francese. Chi aveva interesse a rubare un quadro all’apparenza di poco valore? Elvira era già morta quando il ladro è entrato nell’abitazione?

L’ingresso è libero ad entrambi gli incontri.