Dal 3 al 12 novembre, allo Zac!, la mostra "Ritratti di coraggio, sopravvissute in prima linea per la pace e il cambiamento.

Il 12 novembre alle 18,00, sempre allo Zac! "La violenza sessuale nei conflitti bellici". Intervengono Gabriella Colosso (Democratiche Ivrea), Lorenza Cardone (Associazione Sentieri di pace), Valeria Fedeli (già senatrice del Pd), Tibisay Ambrosini (Stop Rape Italia), Paola Capra (Anpi Ivrea), Arianna Italiano (Sant'Egidio). Coordina Elena Apollonio (Presidente Commissione diritti e pari opportunità della città di Torino)

La violenza sessuale in relazione ai conflitti rappresenta un’arma che indistintamente colpisce donne, uomini, ragazze, ragazzi e bambini.

Rappresenta una tattica di guerra che in piena violazione dei Diritti umani ha come obiettivo quello di distruggere la vita delle vittime senza ucciderle, una strategia di guerra che mira a distruggere il tessuto sociale esistente, colpendo con i propri effetti anche le famiglie e le comunità di appartenenza delle vittime.

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne attraverso l’iniziativa La violenza sessuale nei conflitti bellici e la mostra Ritratti di coraggio di Stop Rape Italia(Campagna Italiana contro lo stupro e la violenza sessuale nei conflitti) desideriamo promuovere la sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne e su come questa possa diventare uno strumento di guerra, quando stupro e violenza sessuale vengono impiegati come strumento di repressione e arma di guerra, individuando nelle Giornate Internazionali connesse al tema della violenza contro le donne, un momento particolarmente idoneo per richiamare l’attenzione del pubblico e della società civile.

In particolare, da un lato vogliamo capire il fenomeno e lo faremo leggendo i dati del Report presentato in Senato a luglio 2022, il lavoro della commissione straordinaria del senato, per tutela e promozione dei diritti umani; dall’altra si vuole porre in risalto il coraggio, la forza e la resilienza delle sopravvissute, ed il loro ruolo di agenti del cambiamento, descrivendo l’importanza delle azioni compiute da donne sopravvissute all’orrore di crimini commessi contro di loro, presentando al pubblico esempio di donne coraggiose nazionali e con respiro internazionale.

CONTESTO

La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite con Risoluzione n° 54/143 del 17 dicembre 1999.

La data è stata scelta per ricordare il 25 novembre 1960 giorno in cui 3 attiviste politiche della Repubblica Domenicana, le sorelle Mirabal, vennero violentate e uccise da uomini dell’esercito domenicano durante la dittatura di Rafael Trujillo.

Le Nazioni Unite definiscono la violenza contro le donne “qualsiasi atto di violenza fondata sul genere che comporti, o abbia probabilità di comportare, sofferenze o danni fisici, sessuali o mentali per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichi nella sfera pubblica che in quella privata”. La violenza contro le donne, sia essa fisica, psicologica, sessuale, che comporti mutilazioni genitali e matrimoni precoci, è una delle più diffuse violazioni dei Diritti Umani.

In tutto il mondo le donne subiscono violenza nella loro vita quotidiana, e il periodo di pandemia che abbiamo recentemente affrontato ha esacerbato questa situazione. In alcune parti del mondo la violenza domestica è accettata semplicemente come “parte della vita”.

Questo descrive quanto le disuguaglianze di genere ed i sistemi patriarcali siano presenti ovunque e producano un impatto negativo sulle vite di molte donne. Come ha dichiarato Jody Williams, Premio Nobel per la Pace 1997, “Se gli uomini possono colpire le loro partner nell’intimità delle proprie case, quanto è più facile accettare la violenza sessuale nei conflitti, come una sorta di danno collaterale durante il caos e la brutalità della guerra e di altre forme di conflitto.”

Attraverso il loro impegno e le loro richieste, le sopravvissute sono in grado di contribuire alla trasformazione dell’attuale cultura di discriminazione e violenza in una cultura di rispetto dei diritti umani. Molto spesso queste donne mettono a rischio la propria vita pur di portare avanti le loro istanze, combattere per un mondo più giusto, garantire alle altre donne il pieno godimento dei loro diritti ed evitare che quanto vissuto da loro si ripeta sulle future generazioni.