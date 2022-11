Riparte la stagione teatrale con il “Fantateatro”

l nuovo corso del Teatro Garybaldi inizia a delinearsi con “Incanto e magia” la Stagione di Teatro Ragazzi, un progetto di Suoneria in collaborazione con la Fondazione di Esperienze di Cultura Metropolitana. Da domenica 6 novembre fino a marzo, 7 appuntamenti domenicali dedicati ai più piccoli e a tutta la famiglia in compagnia dei tanti personaggi del mondo delle fiabe e della fantasia di, una delle compagnie più rappresentative del settore.

Gli spettacoli della rassegna accompagneranno gli spettatori nel mondo dei grandi successi della letteratura, classici e moderni; fedeli alla narrazione, ma portati in scena da Fantateatro con tecniche sempre nuove per divertire, commuovere, coinvolgere il pubblico di ogni età in un crescendo di ilarità e fantasia. L’inaugurazione della Stagione è affidata a “Peter Pan”: il tema alla base è la voglia di sognare e giocare con la fantasia per spiccare il volo verso un mondo migliore. Sempre a novembre, il 20, sarà la volta de “Il principe ranocchio” una metafora dell’amore, capace di guardare oltre le apparenze e di saper trasformare in meglio la persona amata. Il 4 dicembre “La cicala e la formica” in chiave tutta natalizia: la trama è la rivisitazione di una delle favole più note di Esopo; nella messa in scena viene posto l’accento sulla valorizzazione delle differenze reciproche e sulla forza della collaborazione per realizzare progetti comuni. Si riprende nel nuovo anno, il 15 gennaio, con “La regina carciofona” opera originale nata dalla fantasia della regista, Sandra Bertuzzi, che mette in scena una singolare lezione sulla pace.

Dal folgore medievale fino ai Fratelli Grimm e oltre, non c’è favolista che non abbia voluto fornire la propria versione dell’intramontabile favola di Cappuccetto Rosso. Il 5 febbraio al Garybaldi verrà proposta una versione molto ironica; uno spettacolo ricco di humour e paradossi il cui protagonista è Tato Lupo: un lupo imbranato, smemorato e…vegetariano! Divertimento e tanta animazione sono gli ingredienti di A scuola di magia, 5 marzo, dove però non manca un finale poetico in stile Fantateatro. Lo spettacolo indaga con allegria e leggerezza il tema della fiducia nelle proprie capacità, dell’importanza della forza di volontà e dell’impegno, fondamentali per raggiungere i propri sogni. La rassegna si chiude il 26 marzo con un altro piccolo grande classico, Il gatto con gli stivali, tra duelli di spada e d’ingegno per ricordare che la vera nobiltà è affare di cuore.