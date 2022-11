Un castello di libri, una montagna di storie

Sabato 12 e domenica 13 novembre 2022 il Castello di Masino, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS a Caravino (TO), ospiterà la prima edizione della Due giorni per la lettura, iniziativa volta a far conoscere lo straordinario patrimonio librario custodito nella Biblioteca del Castello - notificato dal Ministero per i Beni Culturali per il suo valore storico e culturale - per avvicinare il pubblico alla conoscenza dei libri antichi e delle loro storie, anche attraverso libri e storie moderni, e per promuovere in generale la lettura come attività culturale da non perdere. La Biblioteca dello Scalone, nel cuore del Castello di Masino, è un autentico tesoro da scoprire, specchio della cultura e degli interessi degli storici proprietari della dimora, i conti Valperga, che soprattutto grazie a Tommaso, Abate di Caluso (1737-1815), hanno raccolto oltre 25.000 volumi pubblicati tra Quattrocento e Novecento.

La Biblioteca storica sarà la protagonista delle due giornate: scrittori, studiosi ed esperti saranno chiamati, infatti, a prendere idealmente un volume dagli antichi scaffali della Biblioteca di Masino per raccontarne al pubblico il contenuto e il valore, la storia e l’eredità, legando quel libro ad altri libri, storie passate a storie moderne, fino ad arrivare a presentare nuovi libri, di cui sono autori. La Biblioteca sarà direttamente accessibile attraverso visite guidate speciali, volte anche a conoscere i problemi conservativi di questo eccezionale e delicatissimo patrimonio, di cui il FAI si prende cura. Nella due giorni, inoltre, sarà possibile sfogliare e acquistare libri in una mostra mercato allestita negli stalli delle antiche Scuderie del Castello. Si potrà partecipare, infine, a laboratori, scambi di libri e sessioni di lettura ad alta voce.





Tra i numerosi incontri con gli autori, nel variegato calendario della Due giorni ci sarà quello con Fabio Stassi, vincitore nel 2022 del Premio Dessì e del Premio Stresa con Mastro Geppetto, in programma sabato alle 16: ispirandosi a Storie allegre di Carlo Collodi, custodito in Biblioteca nell’edizione fiorentina del 1942, lo scrittore illustrerà come nel suo ultimo libro ha ripreso il tema collodiano componendo una storia nuova a partire da uno dei più grandi classici della letteratura italiana, senza tralasciare le sue personali storie di lettore e bibliotecario appassionato.

Ancora, domenica alle 16 l’appuntamento sarà con il critico letterario Mario Baudino che, in dialogo con Daniela Bruno, vicedirettrice generale del FAI per gli Affari Culturali, prenderà spunto dal suo libro Il teatro del letto per esplorare il concetto di dimora come un “luogo di storie”, un “microcosmo” paragonabile a l’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert, conservata in Biblioteca nell’edizione livornese in folio del 1770-1775. Nel fine settimana si alterneranno poi Pedro Manuel Cátedra García con Alessandra Basso, Marzia Sottero, Piero Fabbri e Rodolfo Clerico.

Tra gli approfondimenti ci sarà anche quello della storica dell’arte Sara Martinetti dedicato alTheatrum Sabaudiae (1682), in programma sabato e domenica alle 12.45 nel Salone dei Savoia appena restaurato, i cui affreschi derivano proprio dalle vedute di città presenti nel Teatro degli Stati del Duca di Savoia.

Inoltre, seguendo la tradizione della famiglia Valperga, che nei secoli ha accolto a Masino illustri scrittori, da Vittorio Alfieri a Silvio Pellico e Ludovico Di Breme, il FAI ha ospitato presso il castello la scrittrice Ginevra Lamberti per una residenza letteraria: dal suo soggiorno canavesano è nata l’ispirazione per un racconto che domenica alle 11 l’autrice presenterà al pubblico, in dialogo con Nicola Cosentino.



Oltre agli incontri e agli approfondimenti, nelle due giornate si susseguiranno letture ad alta voce di alcuni passi delle Metamorfosi di Ovidio, a cura degli studenti del Liceo classico Botta di Ivrea, i quali illustreranno le decorazioni ad affresco di alcune sale del castello, direttamente ispirate ai miti narrati nel celebre poema. Sabato e domenica si terranno anche letture di favole per i bambini, tratte dalle opere di Fedro ed Esopo presenti in Biblioteca, in collaborazione con il Sistema bibliotecario di Ivrea e Canavese e nell’ambito del progetto Nati per leggere.

La manifestazione sarà arricchita da laboratori per grandi e piccoli: sabato – nel contesto dell’iniziativa Come si fanno i libriche tutti i sabati di novembre a Masino offre ai visitatori l’opportunità di imparare a realizzare un libro antico in forma artigianale – il tema del workshop sarà la cucitura dei fascicoli e le tecniche per eseguirla; domenica i bambini saranno guidati nella creazione di un proprio libro-ricordo in cui annotare i momenti più belli dell’esperienza al Castello di Masino, gli oggetti che più hanno attratto l’attenzione, ciò che è rimasto nel cuore e che non si vuole dimenticare.



Durante la Due giorni per la lettura il FAI proporrà visite speciali al Castello e alla Biblioteca dello Scalone, dove si potranno apprezzare le preziose decorazioni, l’organizzazione degli arredi e il patrimonio librario e si potrà comprendere come venivano creati i libri nel passato e cosa significa oggi conservare manufatti così fragili e preziosi. La Galleria dei Poeti ospiterà anche una piccola selezione di antichi volumi, aperti per apprezzarne particolarità e decorazioni.



Per l’occasione, nelle Scuderie sarà allestita una mostra mercato con esposizione e vendita di libri e oggetti legati alla lettura, che vedrà protagoniste librerie indipendenti e antiquarie e cartolerie storiche. Ci sarà, infine, una piccola biblioteca dello scambio, dedicata allo scambio libri tra bambini e ragazzi, nello spirito di condivisione della lettura.



La Due giorni per la lettura si svolge con il Patrocinio di Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Comune di Caravino e Città di Ivrea - Capitale Italiana del Libro 2022.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2022” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Pirelli che conferma per il decimo anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI, e di Delicius che riconferma per il secondo anno il suo sostegno al progetto.



La manifestazione sarà trasmessa in streaming su Radio Spazio Ivrea, media partner.



Biglietti: intero € 14; ridotto (6-18 anni) € 7; studenti fino ai 25 anni e Carta musei € 9; iscritti FAI, residenti Comune di Caravino e altre convenzioni gratuito; famiglia (2 adulti e 2 o più bambini) € 35; bambini fino ai 5 anni gratuito



Richiedono una piccola integrazione le seguenti attività:

* visita guidata alla biblioteca integrazione di € 3

* visita guidata al Castello integrazione di € 6

* laboratorio per ragazzi I miei ricordi integrazione di € 6

* laboratorio Come si fanno i libri integrazione di € 6



L’esposizione e vendita di libri e altri oggetti legati alla lettura è a ingresso libero.



Per ulteriori informazioni: Castello di Masino, via al Castello 1, Caravino (TO); tel. 0125.778100; faimasino@fondoambiente.it; www.castellodimasino.it



La Due giorni per la lettura sarà un’occasione per incentivare la mobilità sostenibile: per questo il FAI, in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino e GO-ON-ITALY, ha previsto due navette gratuite per raggiungere il Castello da Torino e da Chivasso. Sabato 12 e domenica 13 novembre partenza da:

* Torino Porta Susa alle 9.15

ritorno da Masino alle 17.30

* Chivasso stazione FS alle 9.15

ritorno da Masino alle 17.30

Informazioni e prenotazioni per la navetta: bibliotecamasino@fondoambiente.it