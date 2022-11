ALLA SCOPERTA DEGLI UCCELLI E DEL VALORE DELLA BIODIVERSITÀ

Le attività previste durante l’evento sono incentrate sul tema "BIODIVERSITÀ":

presentazione del libro sonoro per bambini I CASSETTI DI ELENA (da un racconto di Roberto Piumini) con l’autore Luca Gambertoglio - progetto LibrinBici ZAC!

visita all’area della palude, scrigno della biodiversità con Diego Marra

inaugurazione del sentiero con bacheche didattiche sugli uccelli, accompagnati da Ilario Manfredo, esperto birdwatcher

laboratorio di preparazione del cibo invernale per gli uccellini

L’evento si configura anche come tappa finale di un percorso volto a proteggere e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre. Rientra nel progettoWHAT ABOUT YOUNG - L’ATTUALITÀ CHE CI COINVOLGE: una proposta, che ha come soggetto capofila ASC Piemonte APS, volta alla promozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile contenuti nell’Agenda 2030 tra i giovani piemontesi, con particolare attenzione ai giovani e alle giovani a rischio di marginalizzazione socio-economica. Al centro della discussione c’è il tema dei cambiamenti climatici e delle misure da adottare per evitare conseguenze disastrose sul pianeta e sull’intera umanità.

Per gli stessi motivi l’evento fa anche parte del Progetto C.A.R.E. Crescita - Abilitazione - Relazione Empatia. Finanziato nell'ambito del Bando 6, sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Piemonte, a sostegno di Progetti di Rilevanza Locale promossi dalle associazioni.

Il Parco ex Lago di Città è un un ambiente ricco dal punto di vista della biodiversità. Una piccola oasi verde nel cuore della città, divenuta nel tempo un luogo d’incontro, socialità e progettualità condivisa tra grandi e piccini. Un luogo gestito da volontari che tramite un Patto di valorizzazione con il Comune di Ivrea se ne prendono cura

Il ricco programma pomeridiano del 5 novembre è sicuramente una buona occasione per passare un paio di ore in mezzo alla natura, scoprire questo scrIgno di biodiversità e cogliere alcuni spunti su cui riflettere: l’importanza della biodiversità e della sua tutela e gli effetti del cambiamento climatico sulla flora e la fauna

Per maggiori informazioni: SCRIVERE A parcolagodicitta@gmail.com