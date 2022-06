Un nuovo programma estivo per Morenica_NET che – dopo l’anteprima del’11 giugno allo ZAC! col concerto a ingresso libero degli Wow – riparte sabato 18 giugno con otto appuntamenti di teatro, musica e letteratura, con brevi presentazioni di libri proposti dagli artisti della serata al termine degli spettacoli, in occasione del riconoscimento di Ivrea Capitale Italiana del Libro 2022. Gli spettacoli saranno presentati in orario serale nel Cortile del Museo Garda di Ivrea, sede che ha ospitato anche le passate edizioni estive della rassegna, all’interno dell’Ivrea Summer Festival che raccoglie eventi artistici, culturali e di spettacolo in seguito alla selezione dei progetti da Bando Cultura 2022. Quasi tutti gli spettacoli, tra teatro d’autore, musica dal vivo e stand up comedy, rientrano anche nel programma della Fondazione Piemonte dal Vivo che sosterrà la programmazione di Morenica_NET per un intero triennio, progetto selezionato nell’ambito del bando Corto Circuito 2022.

Afferma Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo: Il più Grande Palcoscenico del Piemonte prosegue la sua attività sul territorio regionale e rinnova la sua fiducia a supporto della rassegna estiva Morenica, nell’ambito del progetto Corto Circuito, per offrire alla comunità che abita il suo territorio l’occasione di vivere lo spettacolo dal vivo anche nelle sere d’estate e per riflettere insieme sull’importanza che l’arte può avere per la sua collettività.

Nel 2022 Morenica_NET è inoltre gemellata con i tours di Life in Progress, per un’esperienza a 360° tra le risorse architettoniche e artistiche di Ivrea e dei borghi canavesani, e con Legambiente Dora Baltea nelle attività offerte dal circolo canavesano a tutela del territorio e dell’ambiente. Sono previste riduzioni sui biglietti d’ingresso ai partecipanti ai tours, ai tesserati Legambiente, ma anche agli studenti delle scuole superiori del territorio con i quali le associazioni organizzatrici intrecciano da tempo progetti di educazione e sensibilizzazione. Ingresso consentito anche con carta docente.

Al termine degli spettacoli, l’iniziativa Il libro del cuore con brevi presentazioni di libri è organizzata in collaborazione con la Mondadori Bookstore di Ivrea, momento conviviale di libera fruizione per chi voglia approfondire la conoscenza degli argomenti e degli artisti, in un percorso tra spettacolo dal vivo e letteratura.

L’iniziativa è sostenuta anche dalla Fondazione CRT e riconosciuta dalla Regione Piemonte, sponsorizzata da AEG Cooperativa e Reale Mutua, con le media partnership di Turismo Torino e Provincia e Radio Spazio Ivrea.

***

Primo spettacolo sabato 18 giugno h 21.30 con Valentina Cervi in La strada che va in città di Natalia Ginzburg, per la regia di Iaia Forte, la storia di una ragazza che sceglie di fare un matrimonio d’interesse, di prendere la strada che va in città, per poi accorgersi che il vero amore è altrove… Passioni senza via d’uscita, vite alla deriva, anime alla ricerca di un approdo sicuro dove lenire le proprie delusioni. Segue intervento su Natalia Ginzburg, a cura di Davide Gamba (Mondadori Bookstore).

Venerdì 14 giugno c’è la musica dal vivo del Quartetto Saxofollia, un gruppo di strumentisti ben affiatato, un repertorio vario e accattivante e una tavolozza ricca di sonorità, in cui l’ascoltatore si troverà coinvolto in un mondo sonoro poliedrico e spumeggiante, mai ripetitivo e spesso inusuale. Segue presentazione del libro “Peggio di Un bastardo” di Charles Mingus – Ed. SUR 2015, a cura di Renato Cravero.

Produzione del Teatro Stabile del Veneto / La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale, è lo spettacolo Intimità diAmor Vacui nella serata di venerdì 1° luglio, la ricerca di un equilibrio tra le reciproche disponibilità a lasciarsi comprendere, sorprendere, ascoltare, dove attori e pubblico cercano l’accesso alla dimensione segreta dell’intimità, opposta alle ripetizioni, alla solitudine, al narcisismo, alla distanza, alla formalità. Segue presentazione del libro “A che gioco giochiamo” di Eric Berne, Ed. Bompiani 2013, a cura di Viridiana Casali.

Un altro appuntamento musicale per la serata di venerdì 15 luglio con l’Orchestra Terra Madre, da un’idea di Carlo Petrini (fondatore di Slow Food) e Simone Campa, musicista polistrumentista, ricercatore e direttore artistico e musicale. L’incontro tra persone, lo scambio di conoscenze, il confronto di esperienze, il dialogo interculturale, le tradizioni e le radici culturali. Musicisti, cantanti, percussionisti da ogni latitudine del mondo partecipano per dare voce e diffondere musicalmente un messaggio internazionale. Segue presentazione del libro “La vita davanti a sé” di Romain Gary, Ed. Neri Pozza, a cura di Viridiana Casali.

Venerdì 22 luglio sale in scena Un alt(r)o Everest di e con Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi, produzione ATIR, una storia vera che racconta le difficoltà e i passaggi obbligatori che la vita ci presenta. Crepacci che chiedono di essere attraversati da due amici, due vite, nei loro destini indissolubili. Segue presentazione del libro “Open. La mia storia” di Andre Agassi, Ed. Einaudi 2011, a cura di Matteo Chiantore.

Altra graditissima ospitalità quella di Roberto Latini che legge Mariangela Gualtieri ne La delicatezza del poco e del niente, venerdì 29 luglio in una serata per voce sola. Da “Ossicine”, “Voci tempestate”, “Sermone ai cuccioli della mia specie”, “So dare ferite perfette”, “Fuoco centrale”, “Paesaggio con fratello rotto”, alcune delle più belle confidenze della meravigliosa poetessa cesenate. Un concerto poetico di parole, lucciole, tenerezze, incanti e quella capacità che hanno i poeti di stare nei silenzi intorno alle parole. Segue intervento su Mariangela Gualtieri a cura di Davide Gamba (Mondadori Bookstore).

Sabato 30 luglio h 21.30 Morenica_NET presenta l’anteprima di CinemAmbiente in Valchiusella 2022con la proiezione del film Legacy, notre heritage del regista Yann Arthus Bertrand che ripercorre con questa sua ultima opera cinquant’anni d’impegno, rivelando un pianeta sofferente e il danno ecologico causato dall’uomo. Segue presentazione del libro “Picco per capre. Capire, cercando di cavarsela, la triplice crisi: economica, energetica ed ecologica” di L. Pardi, J. Simonetta – Ed Lu.Ce 2017, a cura di Legambiente Dora Baltea.

Si conclude con la stand up comedy di Francesco Giorda venerdì 5 agosto, con Alcune cose da dire, un dialogo aperto col pubblico che affronta l’attualità tra provocazioni e comicità tagliente, in equilibrio tra fake news, allarmismi e finte paure del nostro tempo per aprire nuove ed inimmaginabili prospettive del piccolo grande universo in cui viviamo. Segue presentazione de “La Fata Carabina” di Daniel Pennac, Ed Feltrinelli 2013, a cura dell’artista della serata e della direzione artistica.

La rassegna Morenica NET – Estate 2022 è un progetto di Tecnologia Filosofica e Compagnia Andromeda in collaborazione con la Fondazione Piemonte Dal Vivo / Progetto Corto Circuito. Con il contributo e il sostegno di: Comune di Ivrea, Fondazione Guelpa, inserito negli eventi di Ivrea Summer Festival A riveder le stelle e Ivrea Capitale Italiana del Libro 2022; Fondazione CRT; Regione Piemonte; sponsor AEG Cooperativa e Reale Mutua; in collaborazione con ZAC! Zone Attive di Cittadinanza, Mondadori Bookstore Ivrea, Life In Progress tour operator, Circolo Legambiente Dora Baltea; media partnership Turismo Torino e Provincia e Radio Spazio Ivrea.

Direzione artistica: Francesca Brizzolara, Matteo Chiantore, Renato Cravero

Ufficio stampa, comunicazione e social:

Roberta Cipriani (tel 328.428866 – morenicasignal@gmail.com)

Amministrazione: Associazione Tecnologia Filosofica

Grafica: Valentino Chiarla e Silvia Bianchi (Argento 11)

Foto e materiale di documentazione: Stefania Ricci, Davide Bruschetta, Guido Savant

Programma completo su morenica.org (sito in aggiornamento)

Morenica_NET su facebook e su instagram

Biglietti >>> Intero € 12 – ridotto € 9 per under 12, tesserati Legambiente, partecipanti ai tours di Life in Progress, studenti delle scuole superiori di Ivrea.

Prevendita presso La Galleria del Libro, via Palestro 70, Ivrea. Tel. 0125 641212.

Vendita diretta a partire da mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Prenotazione consigliata ai numeri: 338.3781032 – 338.7625380 – 347.9731968

Dove: Cortile del Museo Garda, Piazza Ottinetti, Ivrea.

Accesso alla sala nel rispetto delle norme di sicurezza previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 18 giugno h 21.30

LA STRADA CHE VA IN CITTÀ

Di Natalia Ginzburg, con Valentina Cervi, regia Iaia Forte. Produzione Pierfrancesco Pisani – Infinito Teatro e Coop. CMC Nidodiragno in collaborazione con Riccione Teatro.

Venerdì 24 giugno h 21.30

SAXOFOLLIA PORTRAITS

Concerto del Quartetto Saxofollia con Fabrizio Benevelli (sax soprano), Giovanni Contri (sax contralto), Marco Ferri (sax tenore), Alessandro Creola (sax baritono).

Venerdì 1° luglio h 21.30

INTIMITÀ

Uno spettacolo di Amor Vacui. Scrittura condivisa Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo, Andrea Tonin, Michele Ruol. Ideazione e regia Lorenzo Maragoni. In scena Andrea Bellacicco, Lorenzo Maragoni, Eleonora Panizzo. Produzione Teatro Stabile del Veneto / La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale.

Venerdì 15 luglio h 21.30

ORCHESTRA TERRA MADRE

Da un’idea di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, e Simone Campa, musicista polistrumentista, ricercatore e direttore artistico e musicale.

Venerdì 22 luglio h 21.30

UN ALT(R)O EVEREST

Di e con Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi. Scene Maria Spazzi, light designer Alessandro Verazzi, scelte musicali Sandra Zoccolan. Produzione ATIR con il sostegno di NEXT 2016.

Venerdì 29 luglio h 21.30

LA DELICATEZZA DEL POCO E DEL NIENTE

Roberto Latini legge Mariangela Gualtieri

Di Mariangela Gualtieri. Regia, drammaturgia e interpretazione Roberto Latini. Musiche e suono Gianluca Misiti, luci e direzione tecnica Max Mugnai. Produzione Compagnia Lombardi Tiezzi.

Sabato 30 luglio h 21.30

Morenica_NET presenta l’anteprima di CinemAmbiente in Valchiusella 2022

Proiezione del film LEGACY, NOTRE HERITAGE

Regia Yann Arthus Bertrand. Serata organizzata in collaborazione con CinemAmbiente e Legambiente Dora Baltea Ivrea.

Venerdì 5 agosto h 21.30

ALCUNE COSE DA DIRE – Stand up night

Di e con Francesco Giorda. Produzione Teatro La Caduta.

Commenti