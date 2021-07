Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN MAURO TORINESE. Venerdì 30 luglio appuntamento con il film “I 400 colpi”

E20inscena in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di San Mauro Torinese hanno programmato un ricco cartellone estivo con eventi sparsi in tutta la città soprannominato “Restate a San Mauro”.

Tra cinema, teatro e musica con l’obiettivo di ri-avvicinare i cittadini alla fruizione del patrimonio culturale di San Mauro Torinese e garantire momenti di svago per adulti e bambini in piena sicurezza. Tutti gli eventi si svolgeranno rispettando le disposizioni Ministeriali previste in materia di prevenzione Covid19. Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 30 luglio alle 21,45 con la proiezione, sulla terrazza dietro al Cinema Gobetti, del film “I 400 colpi” di Francois Truffaut. La serata sarà aperta da un’introduzione teatralizzata con Alberto Barbi.

GASSINO TORINESE. Giovedì 29 luglio, evento in via Calvino “Ascolta la sera”

Si chiuderanno giovedì 29 luglio le serate itineranti della Pro Loco di Gassino. L’ultimo appuntamento è con la musica. “Ascolta la sera”, viaggio fra le corde degli strumenti.

L’evento andrà in scena presso i giardini e il campo da basket di via Calvino, alle 21,30, a cura di Matteo Scovazzo.

CASTIGLIONE TORINESE. Venerdì 30 luglio torna la comicità con Francesco Damiano e Leo Mas: “Scusate se esisto”

L’estate castiglionese prosegue con la proposta di eventi di socialità per grandi e piccoli, con il patrocinio dell’Amministrazione. Nel mese di Luglio, ogni Venerdì sera, i comici di Zelig e Colorado hanno riempito di risate il Chiostro con quattro spettacoli per far ridere grandi e piccini, con ospiti d’eccezione come i Mammuth, Gianpiero Perone, Leo Mas.Ogni serata inoltre è stata preceduta da un ricco apericena nella magnifica cornice del Chiostro, su prenotazione ai numeri riportati nelle locandine dei singoli eventi. La rassegna si chiuderà venerdì 30 luglio, alle 21, con lo spettacolo “Scusate se esisto” di Francesco Damiano e Leo Mas.

