Inconscio italiano

Mercoledì 19 ottobre, ore 21, al Cinema Boaro, con ingresso libero, proiezione di “Inconscio italiano” di Luca Guadagnino (Italia, 2012). Un documentario che partendo dalla drammatica esperienza dell’occupazione in Etiopia riflette sulle origini dell’identità italiana. Introducono Elena Testa (Archivio Nazionale Cinema Impresa) e Barbara Berruti (Istituto Storico della Resistenza di Torino).

Etiopia, guerra ignorata

Il Forum Democratico organizza per giovedì 20 ottobre, ore 21, presso le fficina H, un incontro-dibattito, in collaborazione con l’Associazione Il Sogno di Tsige: “Etiopia, la guerra ignorata. Conflitti e crisi umanitaria nel Corno d’Africa”.

Europe for peace

Europe for Peace ha indetto una mobilitazione per la pace nel weekend dal 21 al 23 ottobre, in vista della grande manifestazione che si farà a Roma il 5 novembre. A Ivrea grande manifestazione sabato 22 ottobre, per ribadire quanto si è detto nei 36 presidi per la pace che si sono tenuti davanti al municipio ogni sabato dal 24 febbraio, primo giorno di invasione russa dell’Ucraina. Ritrovo alle 10,30 davanti alla stazione, alle 11 partenza del corteo fin davanti al municipio. Conclusione alle 12,30.

Azami

Sabato 22 ottobre alle 16,30 inaugurazione della libreria Indipendente “Azami”, in via Arduino.

Eporedia New

Sabato 22 ottobre, alle 17, presso “Eporedia New” in via Arduino 37 alle ore 17, appuntamento con Gabriella Mosso scrittrice torinese curatrice de “Il Caffè letterario” su Facebook. Presenterà “Ce la farò”, un romanzo autobiografico che illustrerà momenti particolari anche sofferti della sua vita. Dialogherà con la scrittrice Giuseppina Valla.

Via con te

Sabato 22 ottobre, alle 21, allo Zac! , presentazione del libro “Via con te” , scritto da Francesca Dighera. Presentazione a cura di Federico Bona. Interverrà Luisa Dodaro, psicoterapeta EMDR. L’autrice è la figlia di Osvaldo e Liliana Dighera, vittime, il 10 aprile 2021, del vicino di casa Renzo Tarabella, pensionato di Rivarolo Canavese che poco prima di ucciderli, aveva freddato la moglie Maria Grazia Valovatto e il figlio disabile Wilson.

Luigi Bettazzi

Domenica 23 Ottobre alle 18, presso il Salone dei 2000 alle Officine ICO, Libreria Mondadori organizza un incontro, dal titolo “Una lunga vita per la fede, l’amore, la libertà” con Monsignor Luigi Bettazzi, Vescovo Emerito di Ivrea. Dialogherà con Don Piero Agrano. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti.

