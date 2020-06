Estate…

Siamo all’inizio dell’estate e parafrasando il grande bardo Shakespeare, ora che l’inverno del nostro scontento si è fatto estate sfolgorante, cosa resta di quanto abbiamo vissuto? Il momento è ancora difficile, ma passerà. Anche economicamente ci vorrà del tempo, ma ce la faremo ad uscire da questo buio tunnel, e da ottimista, ne usciremo molto migliori di come siamo entrati, perché dobbiamo sempre ricordarci che dietro ogni grande crisi si nasconde una opportunità di crescita e di miglioramento. Sono convinto che il coronavirus possa trasformarsi in una fantastica opportunità per un nuovo Rinascimento Italiano, nella Patria che ha dato i natali a Michelangelo, Tiziano, Leonardo, Galileo, Galvani, Volta, Fermi e Marconi, e mille altri. Lo avremo se torneremo a capire, costretti da questa grave emergenza sanitaria, l’importanza della scienza e della medicina e della cultura. Anzi, che vivremo meglio di prima, se da questa grande paura avremo imparato, con umiltà, intelligenza, le giuste lezioni, come cittadini e come umanità in generale. Perché questa è la vera, grande sfida che dobbiamo vincere tutti insieme, anche per onorare nel modo migliore possibile le vittime di questa malattia. Quello che non vedo e il non ripensare le nostre città e comunità con più verde. Gli studi indicano una correlazione stretta fra le zone del mondo dove questa pandemia ha colpito più forte e l’inquinamento. Grandi indiziate, quelle polveri sottili che possono essere abbattute da viali urbani ben progettati, con alberi, arbusti sotto chioma e prato. Piante che meglio lavorano se sono ben tenute, con potature sapienti. Da quello che vedo sulla cartina geografica, e sarà un caso il virus avrebbe colpito più duramente le zone del mondo dove maggiore è l’inquinamento: Cina, Usa, Iran, Europa occidentale. E qui nel Bel Paese, nel Nord, dove i livelli di particolato sono più elevati rispetto al Sud. Se ci penso in questi mesi sono anche sopravvissuto mentalmente, nel vedere i fiori nel balcone e nel vicino parco. Vedere giorno dopo giorno la semplice pianta nel vaso che fioriva, o degli alberi li vicino, e nell’ammirare le api che andavano ad impollinare, mi dava una sensazione di benessere nell’animo, che la vita continuava a pulsare e non era vinta. Poi ho visto fiorire balconi e giardini giorno per giorno sulle pagine dei social, e quando uscivo a fare la spesa se potevo catturavo una foto di albero fiorito sul ciglio della strada, foto rubate che davano ristoro. Purtroppo viviamo ancora in una fase di distanziamento sociale, con le strette di mano proibite. Per ovviare al contatto umano della pelle io accarezzo delicatamente una rosa che osa parla di amore e di speranza silenziosamente, in un linguaggio che comprende solo il cuore. Una rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce, non bada a se stessa, non chiede se la si vede simile ad un animo aperto e fresco che non sa star chiuso e vuole aprirsi e ogni volta che le osservo scopro sempre qualcosa di sorprendente.

Favria, 21.06.2020 Giorgio Cortese

In estate mi piacerebbe giacere qualche volta sull’erba ascoltando il mormorio dell’acqua, o guardando le nuvole fluttuare nel cielo, credetemi non è uno spreco di tempo.

Commenti