In Italia i Testimoni di Geova organizzano congressi dal 1925. Il primo in assoluto ebbe luogo in provincia di Torino proprio in quell’anno. Fu un evento di tre giorni che, per eludere la sorveglianza della polizia fascista che lo avrebbe vietato, venne tenuto in occasione di una festa di matrimonio all’albergo Corona grossa di Pinerolo. Nel 1961, il 4° padiglione di Torino Esposizioni ospitò un congresso internazionale, alla presenza di oltre 6mila delegati. Negli anni successivi lo Stadio Comunale (ora Grande Torino), il delle Alpi e il PalaIsozaki (ora PalaAlpitur) ospitarono convegni internazionali, nazionali e regionali; fino all’utilizzo esclusivo delle Sale Assemblee di Leinì e Cameri.

Nel 2020 la pandemia ha improvvisamente interrotto questa consuetudine ma non ha impedito agli organizzatori di trovare nuove forme che permettessero ai Testimoni locali, di trarre beneficio dagli insegnamenti biblici nel pieno rispetto delle legittime prescrizioni salva vita anti Covid.

Localmente, gli oltre 4mila Testimoni di Torino, insieme ai circa 10mila dell’area metropolitana, parteciperanno al congresso 2021 in modalità virtuale accedendovi dal sito JW.ORG o scaricando sui loro dispositivi mobili l’app gratuita JW LIBRARY disponibile sia per iOS che per Android.

Anche i consueti battesimi per immersione saranno organizzati privatamente. Se pur con presenza limitata ai familiari, questi non hanno perso, ne la rilevanza morale e spirituale, ne quella emotiva. Tra sabato 24 e domenica 25 luglio infatti, molti tra pensionati, donne, giovani e padri di famiglia, tutti loro sono stati felici di poter concretizzare e rendere pubblico attraverso piattaforme web la loro ferma volontà di divenire Testimoni di Geova.

Il tema dell’evento che avrà luogo in tutto il mondo nel 2021 è “Potenti grazie alla fede”. I contenuti saranno trasmessi in oltre 500 lingue durante sei fine settimana tra luglio e agosto 2021. Si stima che vi assisteranno tra i 15 e i 20 milioni di persone. Il programma sarà suddiviso in sei parti.

“In questo anno e mezzo, in un modo o nell’altro, ha dichiarato Luca Brocchin portavoce locale dei Testimoni di Geova, tutti noi ci siamo sentiti soli, indifesi e amareggiati. Queste sensazioni, come ad esempio ansia e timore, hanno la capacità di rendere anche il più coraggioso tal volta incapace di reagire.

Il congresso di quest’anno, anche se in modalità virtuale, ci mostrerà, attraverso interviste, discorsi e video, come la VERA FEDE rende uniti, aiuta a perseverare e ci può dare il coraggio e l’aiuto necessario per non arrenderci quando la vita ci rende esausti”.