Ancora un caso di irreversibile consumo suolo agricolo nel Canavese ma, soprattutto, un altro triste episodio di mancanza di rispetto verso le aziende agricole.

La comunicazione degli espropri dei terreni per realizzare un sistema di viabilità alternativa ai passaggi a livello in zona San Bernardo d’Ivrea, avviene via web, via social e attraverso un giornale locale senza che sia notificata direttamente agli oltre cinquanta proprietari.

Così, le aziende agricole proprietarie hanno saputo dalla Rete e dai giornali che saranno sottratti alle produzioni ben 15mila metri quadrati di campi. E hanno a disposizione soltanto pochi giorni per [...]