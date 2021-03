Esperienze di turismo del vino e del gusto in CANAVESE, ITINERARI, PACCHETTI, ESPERIENZE

GIOVEDI’ 25 MARZO ALLE ORE 17, un incontro, nell’ambito di un progetto del Consorzio operatori turistici Valli del Canavese con il sostegno della Regione Piemonte e la collaborazione della Strada Reale dei vini Torinesi. Era previsto originariamente in presenza a Milano ma è stato poi convertito in un evento on line (su piattaforma zoom e con diretta facebook e youtube) a cui sono stati invitati a partecipare alcuni dei più importanti operatori del turismo italiani e in particolare dell’area milanese.

10 itinerari nei vigneti del Canavese percorribili a piedi e in bici, 15 pacchetti turistici di più giorni organizzati dai tour operators e 10 esperienze in giornata per scoprire il bello e il buono del Canavese (Torino – Piemonte), oltre che i vini di 4 produttori (Orsolani, Gnavi, Cantina della Serra e Cantina dei produttori di Carema).

Partecipano

Alessandro Comotto – Strada Reale dei Vini Torinesi

Franco Ferrero – Consorzio operatori turistici Valli del Canavese

Alessandro Marras – travel influencer

Mattia Bonavida – fotografo e influencer

Sara Piovano – wine influencer

Giorgia Scienza – Pronto Tours

Susanna Vigliocco – Kubaba Viaggi

Valentina Mazzola – Welcome Piemonte

Produttori di vino e operatori turistici del Canavese

e molti altri…

L’appuntamento è in diretta streaming su

Facebook https://www.facebook.com/ConsorzioOperatoriTuristiciValliDelCanavese

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCyG7hIMuSGTYuXi_EkoXU_w/

Vedi anche il nostro sito web www.turismoincanavese.it o scarica la App InCanavese.

Per informazioni specifiche sui pacchetti: https://www.turismoincanavese.com/pacchetti-turistici/

Per informazioni specifiche sulle esperienze: https://www.turismoincanavese.com/servizi-turistici/

Commenti