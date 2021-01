Esistono..

Esistono persone dall’animo squallido che pensano solo al profitto e all’interesse, questi personaggi non hanno parenti, né amici, né concittadini, per loro esiste solo il dio denaro, meno male che ci sono le persone belle dentro, merce rara, generose ed interessate ai propri simili e alla natura che ci circonda. E si l’avidità è un grasso demone con una bocca piccola e tutto ciò che lo alimenta non è mai abbastanza. Il denaro non rende felici, e né lo farà mai. Non c’è nulla nella sua natura che possa produrre felicità. Più un essere umano possiede denaro, più ne desidera ed invece di riempire un vuoto, ne crea uno. Che tristezza, invece di accontentarsi di quello che hanno, accumulano ricchezze senza pensare che la più grande la possediamo già, la salute.

Favria, 16.01.2021 Giorgio Cortese

Nella vita quotidiana, tra gli innumerevoli percorsi a disposizione, si può scegliere il più corto o il più lungo, il più facile o il più difficile, ma la meta finale è una ed è sempre quella, la conoscenza!

