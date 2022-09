Esercizio del grazie

Esercire, esercizio, esercitare, esercitarsi, esercitazioni, esercito. Quello di esercizio è un concetto che abbraccia un vasto novero di significati: lo svolgimento di una professione, la gestione di un’impresa, l’impresa stessa e perfino l’attività economica che svolge in un dato periodo ad esempio l’esercizio finanziario; l’allenamento del corpo a certi movimenti o discipline, arrivando con l’essere in esercizio al significato di buona forma fisica e abilità, ma anche l’allenamento della mente, mi viene da pensare a quanti esercizi di matematica abbiamo fatto o chi ha fatto esercizi dello spirito, ad esempio coi celebri e durissimi esercizi spirituali di sant’Ignazio di Loyola. Infine, può arrivare a significare anche “uso”: mi riferisco all’esercizio della forza o del potere. Forse l’immagine originaria del concetto di esercizio, sottesa a tutti questi significati, si trova nell’uscire fuori e nell’allontanarsi: fuori dalla sicura pace domestica a conquistare abilità nuove; muoversi all’esterno manifestando una capacità. Un concetto vitale, per quanto implichi una certa scomodità: il verbo latino arcere ebbe in origine, quando emerse dall’indoeuropeo, anche i significati di travagliare, molestare, ma come affermava Dante nel XXIV dell’Inferno: “seggendo in piuma,/ in fama non si vien, né sotto coltre.” Come si vede quante parole sono generate dalla stessa parola che portano a pensare dall’apprendimento alla guerra, passando dal commercio alla ginnastica. Guarda caso, le guerre così quella in corso, cominciano spesso in forma di esercitazione. Truppe vengono schierate in una zona che è di confine non solo nel senso geografico, di qua è Russia, di là è Ucraina, ma anche nel senso politico: stando di qua è pace, andando di là è guerra. E poi la parola esercito che in origine in origine designava proprio la rivista militare di schierarsi, insomma il dispiegamento di forze che esercita, dal latino exercitus, esercizio, qui l’esercito esibisce la sua pronta disponibilità. Ma il biblico Dio degli eserciti è da sempre emblema di una nazione che ha la migliore artiglieria e i migliori generali. Il lugubre Gott mit uns, il blasfemo “Dio con noi” dei nazisti, dovrebbe far riflettere su tutte le infami strumentalizzazioni a cui sono sottoposti i simboli e le idee religiose, crocifisso compreso. Un altro francese, il maresciallo Henry Turenne ribadiva che “Dio sarebbe sempre dalla parte dei grossi battaglioni”. Bisogna, perciò, evitare ogni contaminazione della religione con interessi politici, economici o di parte. Non umiliamo la religione piegandola a nostro vantaggio; lasciamo che essa conservi la sua forza di verità e di amore universale; non strattoniamo Dio a nostro uso e consumo, riducendolo a idolo perché la locuzione biblica Jhwh sebaot, “Signore degli eserciti”, non rimanda tanto alle armate ebraiche di soldati, quanto piuttosto a un’immagine marziale applicata a Dio per celebrare la trascendenza e la signoria cosmica: nella fattispecie gli “eserciti” sarebbero gli angeli e le costellazioni celesti. È solo dall’italiano del Trecento che la parola “esercito” ha cominciato a specializzarsi nel suo senso militare. Sino ad allora quel che chiamiamo “esercito” si diceva: “oste” e in Dante “essercito”, con due “s” significava perlopiù “moltitudine. Come si vede la parola esercizio dal lemma latino dal latino exercitium, da exercère, composto da ex fuori e arcere ‘allontanare’, che però in origine aveva il significato di molestare e tenere in esercizio. Mi soffermo sul secondo significato, tenere in esercizio la grazia dell’amicizia e la gratuità.

Questa parola ha una mole di parole che ne derivano: grazioso, graziare, aggraziato, disgrazia,ingraziarsi, ringraziare, sgraziato. Quanti sentimenti positivi assolutamente fuori dal comune si concentrano in questa parola assolutamente comunissima. Pronunciarla, anche sola, ha l’effetto proprio di sferrarla completamente in tutta la sua massa, svincolata, liberandola in ogni sua articolazione. Quando si pronuncia un grazie, davanti anche al gesto più minuto, perfino anche solo dinanzi all’intenzione, vi si appone un inestimabile marchio di valore, che nobilita oggetto e soggetto, un marchio intrecciato, complesso, consapevole, simbolo, segno e vessillo insieme di favore amicale, di bellezza e piacere, di gentile e autentica riconoscenza, insomma di quella gratitudine sentita che è propria di chi sa l’intima statura delle cose, l’altezza vertiginosa a cui quel valore, riconosciuto, si eleva, anche se in fondo è solo un “grazie”, o no!

Favria, 4.09.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno con difficoltà cerco di mettere in pratica l’umiltà per non perdere la più bella delle virtù. Felice

