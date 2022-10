Erse e Aglauro.

Nelle Metamorfosi si narra di Erse che era la minore e la più bella delle figlie di Cecrope, mito re di Atene. Questa fanciulla di ritorno da una processione panatenaica, venne adocchiata da Ermes che se ne innamorò perdutamente.

La processione panatenaica era la più importante festa religiosa e civile dell’antica Atene, istituita secondo la tradizione da Teseo e celebrata in onore di Atena Poliade nel mese di Ecatombeone, all’incirca luglio, era il nome del primo mese del calendario attico e del calendario ionico. Poliade, significa protettrice della città, ed era un epiteto della dea Atena.

Si distinguevano le piccole Poliadi, annuali, e le grandi Poliadi, quadriennali. Culminavano entrambe il 28° giorno del mese, considerato natalizio di Atena, con una processione che recava alla dea, sull’Acropoli, il prezioso peplo tessuto dalle donne ateniesi. Nel corso delle Poliadi, si svolgevano agoni ginnici e ippici, gare poetiche e musicali, e la sera del 27 una festa notturna, con la lampadedromia, antica gara con corsa a squadre con fiaccole. Ermes, Mercurio, il dio di Cillene, antico nome del più alto monte dell’Arcadia, oggi chiamato Ziria, al confine nord-orientale della regione; noto soprattutto per il mito di Ermete, venerato con l’epiteto di Cillenio, e cui era reso culto anche sotto il simbolo del fallo, infatti si credeva che il dio sarebbe nato in una grotta del monte si era innamorato di Erse. Ermes cercò di persuadere promettendo dell’oro ad una delle sorelle, Aglauro, per lasciarlo entrare nella stanza di Erse. Aglauro accettò l’oro ma, colta dall’invidia nei confronti della bella sorella non rispettò il patto. Il dio s’infuriò, entrò in casa e punì la donna mutandola in una statua di pietra. In un’altra storia, incuriosite dal contenuto di un cesto affidato loro da Atena, Erse, Aglauro e la terza sorella Pandroso ne alzarono il coperchio vedendo Erittonio, un bambino con la coda di serpente al posto della gambe, impazzendo di paura e finendo giù dall’Acropoli oppure, secondo Igino si gettarono in mare. Nelle Metamorfosi di Ovidio si narra che Atena irata con la sorella Aglauro per aver contravvenuto al divieto di non sbirciare il contenuto del cesto affidatole, la punì inviandole la dea dell’Invidia, affinché instillasse in lei un’insana gelosia per la storia d’amore tra Ermes e sua sorella Erse. Sempre secondo Ovidio, la stessa Aglauro si mise tra i due sbarrando l’entrata di Ermes nella casa e rifiutando di spostarsi. Ermes si arrabbiò per la sua presunzione e la trasformò in una pietra.

