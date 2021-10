Ermafrodito e Salmace.

La storia di Ermafrodito e Salmacide, nella memoria collettiva, è quella che ci viene trasmessa da Ovidio nel libro IV delle Metamorfosi. Protagonista del racconto è un giovane di quindici anni, figlio di Ermes ed Afrodite, nel cui volto si riconoscono i tratti di entrambi i genitori, dai quali trasse anche il nome che Ovidio non dirà se non al termine dell’episodio del mito. Il giovane, bramoso di avventure, decide di abbandonare il luogo natio per viaggiare e scoprire il mondo. Giunto in Caria, nel territorio di Alicarnasso, si imbatte in uno stagno d’acqua limpidissima dove vive una ninfa di nome Salmacide. A differenza delle altre compagne, la ninfa disdegna le attività venatorie e si dedica prevalentemente alle arti di Venere. Un giorno, mentre raccoglie fiori, vede presso la fonte il bel figlio di Hermes e Afrodite. L’incontro tra i due mette in moto una precipitosa catena di eventi che vede la ninfa invaghirsi all’istante del giovane. Mossa dalla sua natura frivola, la ninfa dapprima prova a sedurlo con le parole che Odisseo rivolge a Nausicaa, poi passa direttamente all’azione eccitata dall’inesperienza del ragazzo che sa solo arrossire davanti alle avance della ragazza. Questa ormai in preda all’eros tenta in più modi di gettarglisi al collo, ma la minaccia del contatto fisico sembra scuotere il giovane che la respinge. Il culmine dell’azione deve ancora arrivare. Il giovane, pensandosi al sicuro, si immerge nello stagno e nel momento in cui si denuda scatena ancora di più il folle desiderio di Salmacide che non sapendo più dominarsi si getta nuda in acqua. Segue una lotta che capovolge ogni aspettativa e rovescia i ruoli. Il ragazzo resiste e continua a respingerla, la giovane lotta e cerca di avvinghiarsi a lui, lo bacia, lo tocca e rivolge un’inaspettata preghiera agli dei affinché mai la separino dall’amato. Sorprendentemente gli dei esaudiscono la preghiera in favore dell’assalitrice e a discapito della vittima. I corpi avvinghiati si fondono e assumono un “unico aspetto”, una duplice forma né donna né fanciullo eppure simile ad entrambi. La nuova creatura è una fusione di due generi anche se ad uscire dalle acque è in effetti il solo fanciullo di cui Ovidio svela finalmente il nome, Ermafrodito, entrato in acqua uomo ed uscitone uomo a metà. A differenza però degli altri amori negati, la metamorfosi di Ermafrodito non riguarda solo l’aspetto fisico, ma anche la personalità che unisce e fonde due creature con animi ben distinti tra loro; quella del timido e irrequieto Ermafrodito e quello della ribelle e aggressiva Salmacide. La vicenda non è un’invenzione ovidiana, ma nasce in ambito greco dove però tuttavia i riferimenti alla storia sono abbastanza rari. Ermafrodito ricorre più volte in contesti legati ad Afrodite, Pan e le Ninfe, è celebrato come eroe civilizzatore, inventore del matrimonio legale, protettore della fecondità maschile. È invece in ambito ellenistico che la figura perde la sua valenza mascolina e il termine “ermafrodito” comincia a connotare figure effeminate e sessualmente passive, spostando quindi la problematica del mito su un terreno erotico con valenza dispregiativa. In linea con questa tradizione ma assolutamente originale è quello che Ovidio scrive del mito nelle Metamorfosi, nelle quali accentua l’immagine erotica ma aggiungendo dei particolari assolutamente originali e innovativi nel contesto del poema. La figura di Salmacide è quella che più di tutte rompe gli schemi tradizionali del rapporto uomo-donna. Ninfa ribelle e aggressiva, dedica il suo tempo, come una matrona dell’alta società romana, alle cure di bellezza e inoltre tenta in tutti i modi di conquistare Ermafrodito usando la forza e le stesse strategie che solitamente usano gli dei per conquistare le ninfe. Dapprima usa le parole seduttive di Odisseo, poi, agendo sotto una forte carica sessuale incontenibile, tenta l’assalto fisico. A questo stravolgimento dei ruoli, risponde anche la metamorfosi che non interviene per salvare la vittima che implora aiuto ma agisce per esaudire le richieste capricciose del carnefice, la ninfa, che chiede di divenire con il malcapitato un unico essere. La trasformazione che ne deriva snatura di fatto l’identità della vittima condannata ad essere unita per sempre al suo assalitore. Nel mondo delle immagini, Salmacide non appare mai. Di Ermafrodito, invece, vi sono due differenti repertori di immagini; una legata alla versione più antica del mito dove Ermafrodito appare come divinità protettrice della fertilità maschile, l’altra invece dove il giovane è investito di tutta la nuova carica erotica derivata dalla seconda versione del mito. Alcuni studiosi interpretano il mito di Ermafrodito come un’esaltazione unica da parte dei Greci di tutte le perfezioni raccolte nei due sessi; altri invece vi ravvisano la personificazione della primordialità ancora informe e indifferenziata.

