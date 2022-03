Ercole l’allontanatore dei mali!

Pensate che cinque secoli prima della nascita di Gesù i popoli dell’Italia antica veneravano un eroe generoso, altruista, sempre dalla parte dei deboli. Anche lui era figlio di un dio, nel suo caso Zeus, il padre degli dei, anche lui era venuto in Terra ad aiutare gli uomini. Si chiamava Herkle per gli etruschi, Eracles per gli abitanti della Magna Grecia, Hercules fra i Romani e Ogmios per i Celti. Come si vede tanti modi per dire Ercle , famoso del 12 fatiche, che c i viene tramandato, complice il cinema di Hollywod come il forzuto che sollevava macigni, anche un po’ donnaiolo ed edonista. Ma per i popoli dell’antichità, soprattutto in Italia, era un personaggio molto serio, l’essenza della virtù, veneratissimo. Lo definivano Difensore, Salutare, Salvatore, l’Allontanatore dei mali. Secondo un mito allora in Italia allora esisteva la mitica via Heracleia, cioè di Ercole come pare sia indicato da uno scritto che alcuni attribuiscono ad Aristotele, scritto molto dubbio. Una strada protetta, dunque, e gli stessi abitanti dei suoi vari tratti ne rispondevano direttamente, con un’ammenda, e forse di più se fosse capitato qualcosa di spiacevole al viandante. Su di lui, la speciale tutela di Ercole. Ma forse tutto questo è solo una leggenda. Nei popoli italici, prima della conquista romana, si viveva soprattutto di pastorizia, l’eroe era venerato dagli allevatori delle varie stirpi italiche che con le loro transumanze aprirono i primi percorsi della via, in cui dovevano essere bandite le razzie di bestiame e altri atti di violenza. Effettivamente esistevano tantissimi santuari dedicati ad Ercole, dove i viandanti facevano tappa per sostare, rifocillarsi e fare un’offerta. Sentieri e strade che poi nel Medioevo furono usati dai pellegrini diretti a Roma o verso la Terrasanta. Nell’antica Italia al tempo dei romani, l’idea che Ercole tutelasse i viaggiatori si rivelò così ancora più importante. Ercole in Italia era visto come più giusto, saggio e generoso di quanto non lo fosse in Grecia, dove era nato il suo mito. Ercole era sempre dalla parte della virtù e non del vizio, che difendeva i deboli, sfidando le forze del male e della natura, una figura che ha sì diverse analogie con il Salvatore, ma non porgeva sicuramente l’altra guancia, in un’epoca in cui l’inganno e la sopraffazione venivano praticati prima di tutto dagli stessi dei. Ercole era nato dalla relazione illegittima di Zeus con Alcmena, ne passò infatti di tutti i colori. Da piccolo dovette strozzare i serpenti inviati dalla gelosissima Era, moglie di Zeus. Da giovane, dopo che dei e semidei gli avevano insegnato a guidare il carro, a usare la spada, a tirare con l’arco e le tecniche del pugilato, ma anche a suonare la lira, il canto e la letteratura, si trovò al celebre Bivio: due dee, una della virtù l’altra del vizio, gli intimarono di scegliere. Lui andò con la prima. Con le sue continue persecuzioni, Era riuscì anche a farlo impazzire nel momento di maggior celebrità, dopo che aveva liberato Tebe dai Mimi e sistemato per bene altri tiranni. Era gli fece uccidere sei figli facendo in modo che lui li scambiasse per nemici. Accortosi dell’errore, dalla disperazione si recò dalla Pizia, l’oracolo di Delfi che, per volere di Zeus, lo mandò a compiere le celebri fatiche su ordine del sovrano-fratello Euristeo che regnava a Tirinto. Le prime fatiche si svolsero nel Peloponneso, poi in Magna Grecia, Spagna, Francia, nord Africa, Medio Oriente che corrisponde all’espansione del suo culto. Quasi ogni fatica segna un percorso mitico che nella realtà metteva in comunicazione comunità diverse. Allora narrare una storia su Ercole era un lasciapassare mostrato a chi pure credeva in lui e nei suoi valori, infatti il racconto avvicinava le persone, dava origine a santuari, fonti sacre, alle sicure strade di Ercole. In Italia, l’eroe del mito compì soprattutto la sua decima fatica. La percorse tutta, tornando dalla Spagna dove aveva sconfitto Gerione, il gigante egoista a tre teste e sei braccia, allo scopo di impossessarsi dei suoi buoi e restituirli agli uomini. Il percorso italiano non fu per Ercole una passeggiata. Ercole nell’area vulcanica dei Campi Flegrei, si era scontrato con i Giganti Leuterni e abbia dato origine, presso Pozzuoli, al Lago Averno, chiudendo un golfo. Preparò vicino al lago una strada, la stessa che oggi costeggia il mare, che Diodoro e Properzio chiamavano strada Heracleia. Questa passava presso Cuma, città che gli archeologi ritengono sia stato il punto iniziale di diffusione del mito in Italia e dove si credeva che esistessero le spoglie del tremendo cinghiale di Erimanto, catturato da Ercole. Del resto, la stessa Ercolano, fondata dai Greci e distrutta insieme Pompei con l’eruzione del Vesuvio, aveva quel nome in onore dell’eroe. A Eraclea, in Magna Grecia, gli antichi conservavano presunte impronte di Ercole, ma da quelle parti esisteva anche un macigno sacro che lui avrebbe spostato con un dito. A Siracusa gli fu dedicata la fonte Ciane, dove avrebbe compiuto il sacrificio di un toro. Il suo culto era diffuso anche a Roma, dove in una caverna del colle Aventino, aveva dimorato Caco, un altro mostro che tentò di rubare le mandrie di Ercole e che ebbe naturalmente la peggio. Il culto è attestato anche al tempio della Cannicella, a Orvieto, che aveva impianti di acqua a uso rituale. Fu una delle pochissime divinità a far parte, nel VI sec. a. C., in epoca preromana, del pantheon degli antichi Veneti. Sculture di Ercole e luoghi di culto si trovano anche in Friuli: per esempio, a Zuglio e a Cividale. Ercole ispirava sentieri protetti lungo l’arco alpino come a Usseglio qui in Piemonte, dove è stata trovata un’ara votiva. Persino le sorgenti del Po gli erano state consacrate. A La Thuile, Val d’Aosta, c’è un altro santuario, in memoria del suo passaggio per l’Alpis Graia. Per monti e boschi, dove i pericoli, anche di banditismo, erano maggiori che altrove, si moltiplicarono i suoi luoghi di culto. Per Strabone, nei boschi sacri anche gli animali smettevano di essere inseguiti dai loro predatori. ercole allora era un eroe per tutti, che forse riuniva forse una serie di figure senza nome a lui precedenti, che incarnavano, tra i diversi popoli dell’Italia, il lavoro e la fatica quotidiana, il bisogno di giustizia e la volontà necessaria per superare le difficoltà di tutti i giorni.

