EPOREDIESE. Stazione carburanti perdeva gasolio. Denunciato il gestore

Un impianto di distribuzione di carburanti è stato sequestrato, in provincia di Torino, dai funzionari deil’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) che hanno riscontrato una serie di irregolarità: tra queste il bollino di verifica sulle colonnine di erogazione, una grossa perdita di gasolio dalla testa del misuratore e la mancata taratura degli strumenti di erogazione. E’ verosimile, quindi, che la quantità di carburante erogata fosse inferiore a quella indicata per il pagamento effettuato. La perdita, inoltre, potrebbe avere contaminato il sottosuolo, motivo per cui è stato richiesto l’intervento dei tecnici di Arpa Piemonte. Il legale Rappresentante della società che gestisce l’impianto è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea per frode in commercio e mancato rispetto della normativa ambientale.

