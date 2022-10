Organico, tubi idraulici, sedie, tavolini, giocattoli e cavi elettrici, tutti rifiuti lasciati (e raccolti) nella plastica quando, in questi oggetti, di plastica ce n’è poca. La conseguenza? Salta il contributo di 60mila euro da parte di COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupera delgi imabllaggi in plastica) e aumentano le tasse per i cittadini.

Ma andiamo con ordine.

La scorsa settimana, sul sito del comune di Settimo Vittone, è spuntato un comunicato dell’amministrazione, comunicato in cui si rendeva nota la cattiva qualità della raccolta della plastica in città, riscontrata dopo le molte [...]