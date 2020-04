EPOREDIESE. Il virus non lo fermiamo con le mani, ma con la testa. Parlano Fiorentini, Ricca, Francisca e Galletto

A Chiaverano il primo cittadino Maurizio Fiorentini ha già deciso. “Stravolgerò il bilancio – ci dice – cancellerò e rimanderò tutto quello che non è indispensabile. Azzererò le tasse e valuterò caso per caso le situazioni di disagio.