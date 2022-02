“A me è arrivata la bolletta di gennaio e febbraio e sono 1190 euro, quasi 1200 euro. Io pagavo sempre sui 750-800 euro al mese. Quasi raddopiata! Mi sembra davvero esagerato. Sono già periodi in cui non si lavora e questo lo sanno tutti. Il centro di Ivrea poi ha perso tantissimo negli anni…Ormai facciamo fatica tutti, paghiamo prima le spese e poi con quel poco che avanza si tira su il possibile. Non so dove andremo a finire. Facciamo fatica noi che abbiamo due stipendi”.

Così Maria Grazia Bonelli, titolare di una delle [...]