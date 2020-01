Epifania!

Festa risalente all’epoca cristiana, l’Epifania è il giorno in cui per la Chiesa cattolica i Re Magi si diressero verso la capanna di Betlemme, sotto la guida di una stella. Il termine Magi deriva dal greco di magos, il titolo attribuito ai sacerdoti dello Zoroastrismo, religione tipica dell’Impero persiano. Magio non era però sinonimo di mago, quanto piuttosto di dotto in astrologia e astronomia, a proposito pensiamo che è proprio una stella a condurre i Magi da Gesù. Il fatto che i Re Magi fossero tre così come il fatto che si chiamassero Melchiorre, Baldassare e Gaspare fu introdotto dalla Chiesa solamente nel Medioevo. I Vangeli e la Bibbia non danno indicazioni precise sul numero e l’identità dei Magi, sembra che furono scelti nomi diffusi all’epoca tra i sovrani indoeuropei e la Persia. Il 6 gennaio, mi fa ricordare quando da bambino appendevo la calza per raccogliere i doni della Befana. La tradizione vuole che nella calza della Befana ci siano dolciumi per i bambini buoni e carbone per quelli che non si sono comportati bene. Il carbone, antico simbolo rituale dei falò, inizialmente veniva inserito insieme ai dolci, in ricordo del rinnovamento stagionale, ma anche dei fantocci bruciati. La morale cattolica nei secoli successivi ha trasformato il significato del carbone in una punizione per i soli bambini che si erano comportati male durante l’anno precedente. Ma dove è nato il mito della Befana? Il mito nasce da tradizioni pagane romane in base a cui, nei giorni successivi al solstizio invernale, si celebravano morte e rinascita di Madre Natura. Da questi antichi riti pagani propiziatori legati ai cicli della natura che si rifanno al raccolto dell’anno passato pronto per rinascere e al culto del dio persiano Mitra e altri culti come quello celtico, che sono legati all’inverno boreale nasce il mito della Befana. Gli antichi Romani associavano queste celebrazioni nel periodo tra la fine dell’anno solare e la ricorrenza del Sol Invictus, un appellativo religioso usato per diverse divinità nel tardo Impero romano. La dodicesima notte dopo il solstizio invernale, si celebrava la morte e la rinascita della natura attraverso Madre Natura. I Romani credevano che in queste dodici notti, che rappresentano i dodici mesi del calendario romano, figure femminili volassero sui campi coltivati, per propiziare la fertilità dei futuri raccolti. Questa figura femminile, secondo alcune fonti storiche, fu identificata in Diana, la dea lunare non solo legata alla cacciagione, ma anche alla vegetazione, mentre secondo altri fu associata a una divinità minore chiamata Sàtia, dea della sazietà, oppure Abùndia, dea dell’abbondanza. Un’altra corrente di pensiero collega la Befana ad una antica festa romana invernale in onore di Giano e Strenia, da cui deriva anche il termine “strenna”, durante la quale ci si scambiavano doni. La Befana potrebbe derivare anche da alcune figure importate della mitologia germanica, come ad esempio Holda e Berchta, sempre come una personificazione al femminile della stessa natura invernale. Il nome Befana, che descrive una figura folcloristica legata alle festività natalizie, tipica di alcune regioni italiane e poi diffusa poi in tutta Italia, deriva dalla corruzione lessicale di Epifania dal greco, epifáneia, che si è evoluta attraverso bifanìa e befanìa.e allora: “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte con le toppe alla sottana: Viva, viva la Befana!” Di questa filastrocca ne esistono almeno dodici versioni con l’ultima strofa differente. In Francia, l’ Epifania è detta Le Jour des Rois (il giorno dei re) o la Fête des Rois. Dolce tipico di questo giorno è La galette des Rois (torta dei re) rotonda, piatta, ripiena di marzapane e di una fève (fava): chi riesce a trovarla diventa re o regina per l’intera festa. In Spagna , i bambini riempiono le scarpe di paglia o di grano per far mangiare gli stanchi cammelli dei Re Magi e le appendono sui balconi o davanti la porta di casa. Il giorno dopo trovano biscotti, caramelle oppure regali al posto della paglia e del grano. I tre Re Magi, secondo la tradizione spagnola, portano ciascuno doni differenti: Gaspare i giocattoli, Melchiorre i gingilli e Baldassarre il carbone. In altri paesi latino-americani il Dia de los Reyes Magos è il giorno in cui i Re Magi e non Babbo Natale portano i regali per i bambini . Per cui la lettera a Babbo Natale diventa quella ai Re Magi. In Germania, specie in Baviera, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, i ragazzi girano segnando le case con la scritta “KMB”, acronimo dei nomi dei tre magi e il numero dell’anno in corso, per dare il benvenuto ai magi e ricevere prosperità per tutto l’anno. Buona festa a tutti e: “L’Epifania tutte le feste le porta via” recita questa breve filastrocca popolare ed effettivamente con il 6 di gennaio si chiudono tutte le celebrazioni natalizie e quelle di Capodanno iniziate già dal giorno dell’Immacolata l’8 dicembre quando nelle case si preparano alberi e presepi. Concludo con il proverbio che recita, a la Pifanìa ij di as ëslongo a pass ëd furmìa, all’Epifania i giorni si allungano a passo di formica, a circa quindici giorni dal solstizio d’inverno i giorni si fanno già un po’ più lunghi, ma non così tanto da rendere evidente la maggior presenza della luce nelle giornate

Favria 6.01.2020 Giorgio Cortese

