Eolo potenzia la connessione ultraveloce in 8 comuni torinesi

Eolo, operatore in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia Fwa – fixed wireless access, potenzia la connessione ultraveloce in 8 Comuni della provincia di Torino. Gli abitanti e le imprese di Bruzolo, Ceres, Mezzenile, Mombello di Torino, Moriondo Torinese, Pont-Canavese, Pralormo e San Didero potranno sfruttare le potenzialità della rete ora a 100 Mb/s per consentire lo sviluppo di tutti i servizi connessi alla rete internet.

“Siamo partiti da un piccolo Comune e da oltre 15 anni lavoriamo per portare la connettività dove gli altri operatori non arrivano. Il nostro obiettivo è quello di abbattere definitivamente il digital divide e fornire l’accesso a internet ultraveloce a tutti. Garantire una connessione stabile e veloce vuol dire rilanciare l’attrattività dei territori e proiettarli nel futuro, poiché in un mondo sempre più digitale nessuno deve rimanere indietro”, spiega Luca Spada, fondatore e amministratore delegato di Eolo.

Eolo si è impegnata a coprire entro il 2021 ulteriori 1.500 comuni che ancora non sono dotati di una connessione stabile e performante, investendo 150 milioni di euro.

Commenti