Il braccio di ferro, durato oltre un anno, si è concluso: Enzo Bianchi ha lasciato la Comunità di Bose, in ossequio al provvedimento della Santa Sede che gli aveva intimato nel maggio dello scorso anno l’allontanamento dalla comunità monastica del Biellese, da lui fondata.

“Cari amici/e per alcuni giorni sono stato silente e non vi ho inviato i pensieri emersi nel mio cuore ma un faticoso, sofferente trasloco me lo ha impedito: per noi vecchi migrare è uno strappo non pensabile anche perché ci prepariamo all’esodo finale, non a cambiar casa e terra”, ha scritto Bianchi nelle ultime ore su Twitter.

L’ex priore di Bose, 78 anni, si è trasferito in un alloggio a Torino, messogli a disposizione da conoscenti dopo una ristrutturazione. Termina così un lungo e doloroso tira e molla, che a tratti aveva preso anche i contorni di una specie di ‘telenovela’, seguito alla decisione della Santa Sede prima di inviare a Bose a fine 2019 un visitatore apostolico – padre Amedeo Cencini – e poi di risolvere con l’allontanamento del fondatore la situazione di contrasti ai vertici della Comunità, “tesa e problematica” nell'”esercizio dell’autorità”, e il difficile passaggio di consegne al successore di Bianchi, fra’ Luciano Manicardi, priore dal 2017. E’ stato il “decreto singolare” del 13 maggio 2020, approvato in forma specifica da papa Francesco, a sancire l’allontanamento a tempo indeterminato di Bianchi da Bose e quello di altri tre membri per un periodo di cinque anni. La sanzione pontificia, senza formulare specifiche accuse, non ammetteva appello, e negli ambienti vicini alla Comunità – di grande fama e reputazione per la sua esperienza spirituale, il suo ecumenismo, la rappresentatività sia maschile che femminile – si fa tuttora fatica a comprenderne la ‘ratio’ e, in qualche modo, la brutalità. Bianchi, comunque, accampando anche ragioni di età e di salute, non si muove dall’ambito di Bose. Nel febbraio 2021 un nuovo decreto, a firma del delegato pontificio, padre Cencini, gli intima di lasciare il vicino eremo dove si era sistemato e andare a vivere nella pieve di Cellole di San Gimignano, di proprietà della Comunità stessa. Le condizioni inserite all’interno del decreto e del contratto di comodato d’uso sono però ritenute dall’ex priore “lesive della dignità” sue e dei suoi fratelli, e per questo motivo il monaco non accetta e inizia la ricerca di una struttura che lo possa accogliere senza “disumane” richieste. In molti si appellano allora a una decisione del Papa, ma in un incontro col nuovo priore e il delegato pontificio, alla vigilia del suo viaggio in Iraq, Francesco all’inizio di marzo ribadisce che Bianchi deve lasciare la Comunità di Bose. Al cui interno, peraltro, il clima si fa sempre più pesante, prefigurando addirittura una scissione. Si vedrà ora se la partenza dell’ex priore, che in questo periodo non ha mai smesso la sua attività di commentatore, editorialista e scrittore, servirà a calmare le acque. Senza riferirsi espressamente alla vicenda, in questi mesi su Twitter Bianchi ha manifestato comunque più volte il suo dolore. “Stiamo attenti quando parliamo di sofferenza – ha scritto ad esempio il 3 maggio -: perché non è vero che il dolore purifica, redime, rende più buoni, anzi rende irritabili, abbrutisce, e ci induce all’egoismo. Il dolore è sempre in-sensato e al dolore insopportabile abbiamo il diritto di dire basta!“.

