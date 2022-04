Enclave o exclave!

Leggo sui giornali questa parola: “enclave”. Il suo significato è un territorio straniero completamente incluso in uno Stato.

La parola deriva dal francese enclaver, chiudere a chiave, dal latino clavis, chiave.

Questo territorio può essere governato da uno stato straniero, come il caso del comune di Campione d’Italia, enclave italiana in Svizzera, oppure può esso stesso essere uno Stato sovrano, pensiamo ovviamente a San Marino o allo Stato del Vaticano, enclave situate nel territorio italiano.

Ma anche a livello amministrativo in Canavese, la frazione di San Francesco Benne, facente parte del Comune di Oglianico è circondata dal territorio dei comuni di Favria e Rivarolo.

Questo concetto è esteso anche a Stati stranieri che però hanno uno sbocco sul mare, come la città e territorio di Kaliningrad, zona russa chiusa fra Polonia e Lituania che però si affaccia sul Baltico.

Enclave è anche la Transinistrìa, territorio ad est del fiume Dnestr, parte dell’allora Repubblica sovietica di Moldavia, che nel settembre 1990 ha dichiarato unilateralmente la propria indipendenza con il nome di Repubblica moldava di Pridnestrovie.

L’anno successivo, il 27 agosto 1991, la Moldavia, il cui territorio comprende la Transnistria, diventava indipendente dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Nel 1992 il conflitto tra la Transnistria secessionista e la Moldavia si chiudeva con un nulla di fatto: il cessate il fuoco tra le parti veniva garantito da una commissione congiunta formata da Russia, Transnistria e Moldavia. Paese con poco più di 500.000 abitanti che si richiama esplicitamente al marxismo-leninismo e dove, secondo i servizi segreti dei paesi occidentali, vengono a rifornirsi di armi tutte le organizzazioni terroriste internazionali. Nel 2010 la riapertura dei negoziati portava a un alleggerimento della tensione tra Moldavia e Transnistria che nel marzo 2012 firmavano un accordo per riattivare il traffico ferroviario sulle due rive del Dnestr. La Moldavia, tuttavia, ribadiva la sua opposizione all’indipendenza della Transnistria.

Ma se poi penso bene, se la parola enclave vuole dire chiudere a chiave, è simile al lemma conclave: camera, stanza chiusa a chiave; composto da con- e clavis chiave.

Oggi, per antonomasia, il conclave è passato ad indicare il consesso dei cardinali elettori del nuovo Papa.

Le parole enclave e conclave mi portano a pensare a chi ha il pensiero mentalmente chiuso, una espressione che fa parte del linguaggio popolare da ormai molto tempo. Oggi, usiamo questo modo di dire quando una persona che conosciamo si mostra mentalmente rigida, ovvero non capisce o non vuole capire un punto di vista diverso dal suo, oppure, per il fatto di avere ragione, perde le staffe nel tentativo di convincerci del nostro errore.

Se oggi nella società ci sono sempre più frizioni, come con i coyote da tastiera sui social, questo è dovuto al fatto, che molti rifiutano riflessioni, idee e prospettive diverse, per restare comodamente rinchiusi in personali schemi mentali.

Sicuramente in primis devo essere io già onesto intellettualmente con me stesso domandandomi se cerco le spiegazioni o che le fornisco in maniera tranchant.

Personalmente sono sempre curioso di conoscere ed imparare anche ascoltando punti di vista dissimili al mio comune ragionare, e ogni giorno mi pongo delle domande, poi non è detto che trovo sempre le risposte.

Ogni giorno mi sforzo di essere invece di un’enclave un’exclave per cercare per quanto posso e per quanto riesco aprirmi ai ragionamenti dei miei simili, perché a volte, per sentire, basta solo saper ascoltare.

Favria, 14.04.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Auguro a tutti, proprio a tutti, una Buona Pasqua: che la Pace, l’armonia e la Gioia interiore siano con Voi e la serenità sia il giusto supporto. Felice giovedì

Buona giornata.

Cerchiamo Persone che Amano la propria Vita pensando spesso a quella degli Altri. Se ancora non sei donatore, pensaci, ma non con la testa, con il cuore. Ti aspettiamo venerdì 6 maggio ore 8- 11,20 a Favria, cort.int Comune.

Per info e prenotare cell 3331714827

Grazie del Tuo aiuto, anche solo nel diffondere il messaggio

