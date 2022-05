Emiliano Sirio è l’unico in corsa alla carica di sindaco alle elezioni del 12 giugno. L’unica incognita è rappresentata dal raggiungimento del quorum: il numero dei votanti non deve risultare inferiore al 50 per cento degli aventi diritto e la lista deve aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti.

Insomma il paese che ha in Municipio un mezzobusto dedicato a Massimo Tapparelli d’Azeglio, politico coadiutore del Risorgimento, presidente del Real Consiglio di Sardegna dal 1849 al 1852, rischia grosso.