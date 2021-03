Eliminazione delle Province… o delle Regioni?

S’infittisce in questi giorni il dibattito sul ruolo delle Regioni. In questo solco l’ex senatore Andrea Fluttero ci ha inviato un suo articolo risalente al 2012 e pubblicato in prima pagina sul “Secolo d’Italia“. A quei tempi le Province non erano ancora state eliminate dalla Legge Delrio.

Piccole considerazioni di un ex amministratore locale.

Consapevole di sostenere posizioni in tema di eliminazione delle Province che non godono di grande popolarità in questo periodo, ho però piacere di inviarVi alcune mie piccole considerazioni sull’argomento.

Dal 1985 al 2011 sono stato consigliere comunale ed assessore in un piccolo comune, poi consigliere provinciale, quindi sindaco e poi consigliere comunale in un comune di medie dimensioni, vivendo quindi dall’interno il sistema degli enti locali.

Semplificando possiamo affermare che ci troviamo oggi di fronte a 5 livelli di governo, l’Europa, lo Stato nazionale, le Regioni, le Province ed i Comuni.

Tre di questi livelli legiferano, Europa, Stato e Regioni, due amministrano, Province e Comuni.

Partendo dal basso mi pare evidente che, escludendo le grandi città metropolitane, gli oltre 8.000 comuni italiani hanno bisogno di un livello sovra comunale nel quale gestire i servizi di area vasta e trovare economie di scala non raggiungibili a livello comunale.

Tale livello è naturalmente e storicamente la Provincia che potrebbe efficacemente diventare organo di secondo livello, composto dai sindaci dei comuni che vi apportano i servizi da far gestire. Con tale configurazione dovrebbero ovviamente essere eliminate tutte le altre forme intermedie di gestione sovra comunale quali Ato, Consorzi e Società varie.

Le Province così definite non avrebbero la necessità di essere accorpate forzosamente ed in modo innaturale, ma seguirebbero la naturale e storica propensione di un territorio di avere come riferimento la città più grande, che, spesso fin dal periodo medioevale, ne rappresenta il capoluogo e ne definisce l’identità culturale e socio economica.

Partendo dall’alto invece, lo sviluppo e la concretizzazione del progetto europeo ha reso gli Stati nazionali sempre più “regioni d’Europa” che hanno, e dovrebbero sempre più avere, nella dimensione e nell’omogeneità culturale, linguistica ed economica gli elementi di forza per rappresentare in ambito europeo gli interessi dei propri cittadini. Dopo aver partecipato in fase ascendente alla definizione delle Direttive europee, il Parlamento dello Stato nazionale si incarica di introdurre i principi in esse contenute nella legislazione nazionale.

Due livelli che amministrano il territorio, Comune e Provincia, due livelli che legiferano, Europa e Stato nazionale. A me pare a questo punto che il livello ridondante sia quello regionale, con 20 Regioni, peraltro dimensionalmente disomogenee, che legiferano su svariate materie creando confusione normativa per chi vuole investire in Italia.

Le Regioni sono storicamente poco definite, perché nate per scelta politico amministrativa negli anni settanta, spesso disomogenee da un punto di vista sociale, culturale ed economico. Per fare qualche esempio mi chiedo cosa leghi sotto questi aspetti Cuneo con Novara, oppure Varese con Piacenza o ancora Foggia con Taranto.

Inoltre la vicenda dei trasferimenti di competenze dallo Stato centrale alle Regioni di questi ultimi decenni dimostra praticamente la scarsa utilità di tali enti. Infatti ogniqualvolta lo Stato centrale ha trasferito competenze, come nel caso delle strade ex Anas o degli Uffici di collocamento, le Regioni hanno rapidamente legiferato trasferendo queste competenze alle Province.

Ancora più incomprensibile la gestione della sanità a livello regionale, che assorbe circa l’ottanta per cento dei bilanci delle Regioni e che, a prescindere dai risultati gestionali spesso discutibili, dovrebbe essere proprio uno di quei servizi rispetto ai quali si deve garantire ai cittadini il massimo della omogeneità su tutto il territorio nazionale anziché modelli qualitativamente diversi per ogni Regione.

Le Regioni che “giocano” a fare gli Stati con Presidenti che si credono “Governatori” ed aprono sedi di rappresentanza all’estero ed a Roma, che legiferano in modo caotico e con frequenti conflitti di competenza con lo Stato centrale, che sfondano regolarmente i budget di spesa sanitaria e che si indebitano con mutui per pagare spesa corrente sono, come dimostra la recente cronaca e come dimostrano i dati di bilancio preoccupanti di molte di esse, non solo al sud, il vero e grande problema da affrontare.

In un’epoca caratterizzata da internet e video conferenze, da facilità di collegamenti aerei e ferroviari, il dialogo tra Europa e Stato centrale che legiferano e Comuni e Province che amministrano il territorio, può essere agilmente risolto settore per settore con meccanismi di confronto tra coordinamenti di province che di volta in volta si formano in funzione della materia e non dei confini amministrativi ed i diversi Ministeri dello Stato centrale.

Capisco che dopo mesi di campagne mediatiche a favore dell’eliminazione delle Provincie possa sembrare strano proporre di eliminare le Regioni, ma eliminando le Province a me parrebbe ancora più strano e discutile un modello organizzativo nel quale ci verremmo a trovare, nel quale in tre legiferano, Europa, Stato e Regione ed uno solo amministra, il Comune. Sarà magari perché mi ricorda quelle vecchie barzellette nelle quali in tre dirigono ed uno lavora….

Andrea Fluttero

Commenti