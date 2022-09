LAURIANO. È già gran fermento in quel di Lauriano. Di qui a nove mesi la popolazione sarà chiamata al voto per eleggere il nuovo sindaco. Solo una cosa è certa: Matilde Casa, giunta al termine del suo terzo mandato consecutivo, non potrà ricandidarsi, né, da come mormorano le voci, avrebbe intenzione di candidarsi a consigliere comunale.

Detto ciò, potrebbero essere due, o addirittura tre, le compagini a sfidarsi nella primavera del 2023.

È quasi scontata la presenza di una lista in continuità con i 15 anni di amministrazione Casa. A prendere il timone dell’attuale gruppo di maggioranza [...]