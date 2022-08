ELEZIONI. I giornali locali lo davano per candidato: del suo nome tra i listini del proporzionale o in un collegio uninominale, però, non c’era manco l’ombra. Quello che è certo è che Fabrizio Bertot avrebbe potuto portare qualche voto alla causa del centrodestra a trazione meloniana.

E invece a svolgere questo compito ci saranno Augusta Montaruli, di San Mauro, e Giovanni Ravalli delle Valli di Lanzo. Quest’ultimo, tra l’altro, posizionato in fondo al listino e con pochissime chances di arrivare in parlamento. Dall’Alto Canavese occidentale e dall’Eporediese non c’è nessuno.

Eppure Bertot il suo l’aveva fatto: “Avevo dato la disponibilità per candidarmi alla Camera, al Senato ed alle Europee” racconta. E poi che è successo? Una decisione caduta dall’alto come una mannaia lo ha escluso, come successo dentro al PD?

Niente di tutto ciò, ma da Roma hanno comunque espresso un parere: “Non è stata una scelta piovuta dall’alto. Sono state fatte valutazioni ‘romane’ – dice lui – anche in merito al fatto che un’eventuale mia presenza al Senato o alla Camera mi avrebbe reso necessario essere a Roma dal lunedì al venerdì”.

Impossibile se l’obiettivo è, e pare essere questo il caso, continuare a fare il segretario provinciale del partito e il consigliere di opposizione a Rivarolo: “Sarebbe stato difficile continuare l’attività sul territorio” conclude l’ex sindaco.

A questo punto, se l’elezione in Parlamento va esclusa, pare legittimo chiedersi: e se nel 2024, in concomitanza peraltro con le amministrative a Rivarolo, Bertot (ri)tentasse l’elezione al Parlamento Europeo?

Commenti