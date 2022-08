Il sindaco di Colleretto Castelnuovo è candidato alla Camera per “Italexit”. Lo è all’Uninominale nel Collegio di Chieri (quello in cui è inserito il Canavese) ed anche nel Proporzionale, nel Collegio n.2 della Circoscrizione “Piemonte 1”, circoscrizione che coincide con il territorio dell’ex-provincia (ora Città Meropolitana) di Torino.

E’ una notizia che non sorprende chi aveva seguito anche distrattamente le cronache della pandemia. Aldo Querio Gianetto è infatti stato uno dei protagonisti delle proteste No-Vax in questa parte del Canavese, diventando un punto di riferimento per quanti contestavano la Politica Sanitaria del governo Conte II [...]