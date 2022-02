MONTEU DA PO. Giovanni Facco, presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Monteu da Po, ha convocato per domenica 13 febbraio alle ore 9, l’assemblea dei soci. In quell’occasione si procederà all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, che resteranno entrambi in carica per il periodo 2022-2024.

Hanno diritto al voto, ed alla candidatura, tutti gli associati della Pro Loco in regola col tesseramento nel 2021. Inoltre, durante l’assemblea sarà possibile rinnovare la propria iscrizione per il 2022. Il tutto si terrà presso la sede della Pro Loco in piazza Fratelli Bandiera [...]