ELEZIONI. I 5 Stelle canavesani non esistono. Almeno nei collegi uninominali di Camera e Senato. Carabetta, Iaria, Pirro, Zacchero: vengono tutti da Torino o da altre province. Eppure gli elettori pentastellati canavesani (ma pure i famosi bimbi e bimbe di Conte…) che faranno una x sul simbolo lo faranno anche per provare a portarli in Parlamento.

Sfida impossibile, tra l’altro. Non giriamoci intorno, hanno già perso in partenza, e devono giocarsela col proporzionale nei collegi plurinominali. Qui i nomi vengono da un po’ tutto il territorio. Le parlamentarie, tra gli altri, hanno premiato l’ex sindaco [...]