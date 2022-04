Elezioni, Doria presenta la lista: “Chivasso deve cambiare passo”. Ecco i candidati di Amo Chivasso e le sue frazioni. L’intervista al capolista Matteo Doria.

Matteo Doria, nel 2017 ti sei candidato sindaco con la coalizione di centro destra. Oggi ti candidi capolista di una lista sempre di centro destra che sostiene Clara Marta candidato sindaco. Cos’è cambiato in questi cinque anni?