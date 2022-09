LAURIANO. Matilde Casa non ci sarà. Come già precedentemente rumoreggiato, le elezioni della prossima primavera saranno orfane dell’attuale prima cittadina. Non sarà ovviamente candidata sindaco, avendo raggiunto il limite dei tre mandati consecutivi, ma neanche candidata in lista.

“Certamente ci sarà una proposta amministrativa in continuità con l’attuale maggioranza – racconta Matilde Casa –. Se io sarò in lista? La risposta è no. Credo che nella vita ci sia un tempo per ogni cosa. L’esperienza fatta in questi tre lustri è stata bellissima e mi ha arricchita molto. Non penso sia corretto volerci essere a [...]



