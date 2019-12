Elettrificazione Ivrea-Aosta sempre più vicina

Sarà avviata la progettazione definitiva dell’elettrificazione della tratta ferroviaria Aosta-Ivrea. E’ quanto riferisce, in una nota, la Regione Valle d’Aosta dopo un incontro con i vertici di Rfi. In programma vi sono anche “una serie di interventi di velocizzazione, finalizzati a garantire velocità più elevate (rango C), a migliorare [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti