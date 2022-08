Corsa contro il tempo per “bloccare” i lavori di ampliamento del tunnel ferroviario che scasserebbero la città e bloccherebbero il traffico per 3 anni. La conferenza dei servizi, ultima tappa prima dell’ok definitivo al progetto di elettrificazione della Ivrea Aosta, è in programma il 15 agosto. Il 12 agosto il sindaco Stefano Sertoli ha un appuntamento a Roma dal Ministro ai trasporti Enrico Giovannini.

A intercedere per lui è stato il deputato del Pd Davide Gariglio… Abbiamo capito bene? Davide Gariglio del Pd? Ebbene sì! Pazienza la senatrice Virginia Tiraboschi di Forza Italia, una che più che ascoltare il territorio pretende di essere ascoltata in tutte le sue elucubrazioni, quel che ci chiediamo è dove siano finiti i parlamentari leghisti, da Alessandro Giglio Vigna a Cesare Pianasso passando da Alessandro Benvenuto.

Non è forse il centrodestra la parte politica che governa la città di Ivrea? Loro (quelli della Lega) così sempre pronti a comunicare ideologie, guarda caso, sulla ferrovia non han detto beh. La sensazione è che dall’assessore regionale Marco Gabusi in sù, su questo fronte non vogliano muovere un dito e chissenefrega di Ivrea. Non fosse così avrebbero dovuto impegnarsi fino allo sfinimento nel chiedere treni elettrici con batteria, gli unici che possono salvare la città e pure l’elettrificazione.

Insomma: chi li ha visti? AAA Cercasi Tiraboschi, Giglio Vigna e Pianasso. Gli eporediesi vogliono, anzi pretendono un impegno formale. Non solo parole ma fatti concreti..

Commenti