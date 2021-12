Il 2021 che si sta per concludere ha visto importanti investimenti delle case madri verso l’elettrificazione della gamma delle auto e veicoli commerciali e una valorizzazione della storia e del valore dei brand e delle automobili iconiche che hanno segnato la storia dell’auto.

Stellantis ha puntato sulla rivisitazione di un’auto come la 500 esordendo con la Fiat 500 elettrica, 100% elettrica, green e prodotta in Italia nello storico stabilimento di Mirafiori; la 500 elettrica ha raccolto consensi e vendite non solo in Italia, risultando da gennaio a novembre al primo posto nelle immatricolazioni di auto elettriche, ma anche all’estero ricevendo ben 19 premi in Europa.

Fiat Professional ha presentato i suoi primi due veicoli commerciali elettrici l’E-Ducato, evoluzione di 40 anni di storia del Ducato e il ritorno di Fiat Scudo disponibile anche in versione elettrica.

Jeep ha elettrificato tre auto della sua gamma grazie a motorizzazioni plug-in hybrid su Renegade, Wrangler e Compass, quest’ultima sin dal suo lancio nell’aprile 2021 al vertice delle immatricolazioni di auto phev; da Autoingros la Gamma Jeep è in Pronta Consegna.

Hanno dato un contributo fondamentale alla diffusione delle motorizzazioni green gli incentivi governativi che hanno creato non solo un vantaggio per i clienti ma anche un sostegno per i costruttori e la catena distributiva dei concessionari, da più parti si leva quindi la richiesta perché i fondi per l’automotive diventino strutturali e rientrino in un piano pluriennale.

Il rilancio di Lancia e soprattutto di Alfa Romeo passa invece per una maggiore attenzione all’Heritage, alla tradizione del brand e ai valori del marchio, abbiamo visto infatti nell’anno da parte della comunicazione Lancia diversi video episodi che avevano come obiettivo lo storytelling del brand e delle auto principali auto che hanno caratterizzato i 115 anni di storia di Lancia.

Alfa Romeo sta sempre più tentando un posizionamento premium del brand e ha valorizzato la sua storia con serie limitate che si ispirano al passato come Alfa Romeo Stelvio Villa d’Este e Alfa Romeo Stelvio GT Junior.

Da Autoingros Concessionaria Ufficiale per i brand Stellantis Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia e Abarth potete trovare in pronta consegna anche le serie limitate.

Lasciatevi consigliare sulla scelta della motorizzazione green più adatta alle vostre esigenze di mobilità scegliendo tra il mild hybrid che si ricarica semplicemente guidando e caratterizza le city car più diffuse sul mercato come Fiat Panda, Fiat 500 Hybrid e Lancia Ypsilon Hybrid, le motorizzazioni plug-in hybrid che combinano più modalità di guida e le motorizzazioni elettriche che rappresentano il futuro per l’auto.

I consulenti Autoingros vi aspettano nei nostri showroom di Torino, Borgaro Torinese, Rosta, Pinerolo e Piacenza per illustrarvi la convenienza dei saldi di fine anno.

Commenti