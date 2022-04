El rije dl’sautissè …

Osservando l’attuale situazione politica, economica e sanitaria mi viene in mente un vecchio proverbio piemontese: “el rije dl’ sautisse cand che j’anciove a-j van a mal, letteralmente: il ridere del salumiere quando le acciughe gli si guastano”.

Questo modo di dire, la saggezza filosofica degli antichi proverbi, afferma che nella vita occorre fare buon viso a cattivo gioco: simulare allegria in situazioni tragiche, come quella attuale.

Con lo stesso significato si utilizza l’espressione: “fare buon viso a cattiva sorte”.

Questa frase viene usata anche in altre lingue, in inglese, la frase si può rendere con espressioni quali: “make the best of a bad job, make the best of a bad situation, grin and bear it, keep a stiff upper lip.”

Già la sorte, il destino. Il verbo sortire deriva dal lemma latino sortire e sortiri, derivazione di sors ossia sorte poi giunto nella lingua italiana dal francese sortir, uscire in sorte, da questa deriva la parola sorteggiare, e le parole composte quali: sortilegio, consorte.

Ma il curioso che la parola italiana “forse” che usiamo per esprime un dubbio, esitazione, possibilità, dubbio, incertezza, deriva dal latino forsit, composto di fors, sorte, e sit, sia, dal significato: sia destino.

Forse è una parola elegante che aiuta il nostro modo di parlare che sottolinea l’attuale situazione d’incertezza che stiamo vivendo. Questa parola mi ricorda quanto scrisse Giacomo Leopardi nel “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”: “Forse s’avess’io l’ale/ da volar su le nubi / e noverar le stelle ad una ad una/ o come il tuono errar di giogo in giogo,/ più felice sarei, dolce mia greggia,/ più felice sarei, candida luna./ O forse erra dal vero,/ mirando all’altrui sorte, il mio pensiero:/forse in qual forma, in quale/ stato che sia, dentro covile o cuna,/è funesto a chi nasce il dì natale.”

Volare è il sogno nascosto nell’animo di ogni essere umano, per salire nell’azzurro cielo, sopra la bruttura umana della guerra. Ma, purtroppo come ha scritto il celebre poeta l’amara realtà ci riporta con i piedi per terra, ma se volgiamo lo sguardo verso il cielo non possiamo non domandarci cosa ci facciamo su questo bel pianeta, dove potremmo essere veramente felici senza l’odio, il rancore e la guerra.

Oggi l’attuale situazione non è un gioco da ragazzi, ma è importante per tutti entrare in gioco impegnandoci per quello che possiamo, perché oggi siamo in gioco, corriamo dei rischi con questo gioco anche pesante, ben consapevoli che le cose a venta pijeje comach’ a ven-o.

In conclusione, nessuno ama l’incertezza di per sé, ma anche l’incertezza da problema diventa opportunità, perché genera la bellezza della speranza nell’animo.

Favria, 21.04.2022 Giorgio Cortese

