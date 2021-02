El Rè Cit!

El Ré Cit, letteralmente il re piccolo, in italiano viene detto scricciolo, un minuto uccellino il cui verso è quasi un sibilo sottile come un leggero tocco su un campanello d’argento, si narra che questo suono preannunci la pioggia o la neve, infatti secondo un vecchio proverbio piemontese, quand’ che a canta ’l rè cit, a l’é përchè a stà per pieuve, quando canta lo scricciolo, è perché si annuncia la pioggia. In francese questo piccolo pennuto viene chiamato roitelet, ed appunto da questo nome abbiamo si chiama in piemontese ré cit e qui in canavese il re castegna! Per essere precisini in piemontese viene anche detto reatel dal latino regem, r, simile all’italiano reattino, altro nome dello scricciolo, tale parola trova contonuità nelle altri indiomi del Nord Italia, in emiliano réatin, in ligure réatin ed in veneto réatol. In tedesco viene chiamato tedesco Zaunkoenig che in italiano si traduce in “il re delle siepi” mentre il nome olandese lo indica come “il re dell’inverno. Parlo dello scricciolo incontrato una gelida domenica mattina. Il freddo era cosi pungente simile ad una una gelida mano che mi accarezza il viso. Nella silente campagna aleggiava una solenne quiete. Tra i muti fossi e gli spogli alberi ho sentito tra i cespugli al limitare della roggia un lieve zirlare simile ad un debole campanellino che mi mette gioia e speranza nell’animo. Se un piccolo scricciolo tra i rovi ed i nudi rami zirla anche nel freddo inverno perché allora io non devo serbare la speranza nell’animo ed esultare. Piccolo pennuto che mi insegni che la vera bellezza sta nelle piccole cose e perfette come uno scricciolo con soli 10 centimetri di lunghezza e 10 grammi di peso. Un proverbio piemontese recita: “Mentre ch’ér grand os chin-a, col cit a l’à già fàt na fassin-a”, mentre un grande di statura si china, un piccolo avrà già fatto una fascina, che rende bene l’idea su una concreta virtù dei piccoli di statura. Un’antica leggenda, che mi era stata raccontata da bambino, e che si tramanda da innumerevoli generazioni spiega perché di questo appellativo di re piccolo. Nella leggenda, pare di origine celtica, racconta che, in un famoso consesso tenutosi molto tempo fa nel regno dei volatili, nacque una vivace disputa su chi, tra gli uccelli del bosco riuscisse a volare più alto di tutti, sarebbe diventato Re. La favorita era l’aquila, ignara però che il piccolo scricciolo, furbescamente, si fosse nascosto sul suo dorso, facendosi trasportare quindi ancora più in alto e alla fine vincere la gara. Da quel giorno lo scricciolo, il più piccolo tra tutti, fu nominato Re! Ecco perché ora lo chiamiamo Re Cit! la coda del Ré Cit è alzata e ben dritta poiché, secondo un canto cristiano, sembra sia stata toccata da Gesù bambino, quando tentò di ringraziarlo per avergli fatto con tanta pazienza un cuscino di piume. In canavese questo simpatico volatile viene detto re castegna, re castagna. Torno verso casa e rifletto che nella vita dobbiamo smetterla di lamentarci perché dietro le nuvole il sole sta ancora splendendo e se il cielo è grigio pazienza. Alcuni giorni possono essere scuri e cupi ma con la speranza nell’animo passeranno. Coraggio, amici, serbiamo la luce della speranza con costanza, anche se adesso siamo nel freddo inverno, la primavera è vicina!

Favria, 27.02.2021 Giorgio Cortese

Domani compio gli anni, il mio compleanno! Che un suono diverso aveva questa parola nel mio orecchio giovanile, ritengo che ogni anno sia come un libro di 365 pagine e cerco nel possibile di fare ogni giorno un capolavoro, perché la gioventù è il dono della natura, ma l’età adulta l’opera d’arte!

