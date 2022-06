Si è avviato il primo modulo del Progetto Educazione Finanziaria promosso da Banca d’Italia in collaborazione con CNA e Confartigianato.

L’iniziativa ha raccolto l’adesione di oltre 2mila artigiani e piccoli imprenditori a livello nazionale, dei quali già 1.200 hanno iniziato il corso, per massima parte online, in autoformazione grazie alla piattaforma Formerete, messa a disposizione dalla Fondazione Ecipa, l’ente di formazione di emanazione della CNA.

Il primo modulo, intitolato “Finanza della piccola impresa”, è dedicato alle conoscenze di base per la gestione e il controllo dell’impresa, per la pianificazione della liquidità aziendale e degli investimenti. Saranno, pertanto, trattati temi quali contabilità e bilancio, gli equilibri aziendali e i principali indicatori della gestione, il finanziamento del capitale fisso e circolante, la valutazione finanziaria degli investimenti e la redazione di un business plan.

Il percorso formativo è suddiviso in quattro moduli declinati sulle specifiche esigenze di micro e piccole imprese:

Finanza della piccola impresa

Rapporto con la banca

Gestione delle difficoltà finanziarie

Centrale dei rischi, pagamenti e strumenti di tutela

La fruizione di questi moduli è interamente gratuita e avverrà in gran parte in auto-apprendimento online, con videolezioni, esercitazioni, test e animazioni. È prevista, inoltre, una parte finale in aula, volta a favorire il confronto con il docente e gli altri imprenditori, per facilitare lo scambio delle esperienze, la risoluzione dei dubbi e il rafforzamento delle competenze acquisite nella fase individuale.