Superbonus, bonus facciate, ecobonus e sisma bonus: c’è da smarrirsi nella giungla dei benefici fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Di certo, un primo effetto è sotto gli occhi di tutti: il rilancio di un settore che versava in profonda crisi da circa un quindicennio. Ma, come dicevano i latini, «nec pulchrum pomum quodlibet esse bonum» ossia non tutto ciò che luccica è oro. Infatti l’abnorme aumento dei costi potrebbe innescare una nuova e pericolosa depressione.

Nelle carte d’archivio degli ultimi secoli, i piccoli impresari edili sono chiamati mastri da muro. In Settimo Torinese, a qualche [...]