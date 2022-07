ORIO CANAVESE. Dopo le consultazioni dello scorso 12 giugno, che hanno visto l’elezione a sindaca di Sara Ponzetti, è stata nominata la nuova giunta comunale.

Ne faranno parte, oltre alla sindaca, Stefania Ponzetto e Lorenzo Blanchietti. La prima, vicesindaca con delega al bilancio, è una new entry della lista Insieme per Orio, mentre il secondo, che si occuperà di servizi comunali e digitalizzazione, ha già ricoperto la carica di consigliere comunale nella passata amministrazione Ferragatta. In seguito alla nomina in giunta, i due neo-assessori si sono dimessi da consigliere per favorire l’ingresso in amministrazione [...]