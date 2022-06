Concluso il bando per gli eventi off da inserire nella programmazione collaterale di Ivrea Capitale italiana del libro 2022.

Il bando mirava a individuare eventi e occasioni originali di promozione del libro e della lettura, per costruire un programma che rappresenti un’occasione di partecipazione destinato al territorio e che coinvolga le tante realtà che hanno proposto i propri progetti, sin dal giorno stesso della designazione di Ivrea a Capitale del libro.

Tra le proposte presentate la commissione (composta da Gerardo Birolo, Elena Forte e Paolo Verri) ha individuato 14 associazioni e altrettanti progetti, che spaziano da festival letterari al teatro, da letture a conferenze a mostre tematiche.

Prima classificata l’Associazione Luci con l’Ivrea San Gaudenzio Book Festival che si svolgerà dal 22 al 24 luglio 2022 presso la Chiesa di San Gaudenzio.

Radio Spazio Ivrea con il progetto Calliope realizzerà una striscia radiofonica basata sulla musica, sui libri e sulla lettura che andrà in onda da giugno a dicembre.

L’Associazione LeMus organizzerà tra ottobre e dicembre la Rassegna LeMus 2022. NERO SU BIANCO: Note tra le pagine, parole al pianoforte per avvicinare il grande pubblico alle letterature musicali, ovvero la produzione letteraria e saggistica legata al mondo della musica.

Assemblea Teatro proporrà l’iniziativa Il suono delle parole, un ricordo omaggio ai testi di Luis Sepulveda, una mostra – tra settembre e novembre – che mira a riproporre in forma viva, dopo la sua scomparsa avvenuta il 16 aprile 2020, tutta la forza della scrittura di Luis Sepulveda.

L’Associazione Assistenti Volontari Penitenziari Di Ivrea Tino Beiletti Odv con il progetto Leggendo Evado che tra ottobre e dicembre utilizzerà il libro come strumento culturale di coesione sociale e contaminazione, attraverso un laboratorio presso la Casa Circondariale di Ivrea.

Il Club per l’Unesco di Ivrea arricchirà la proposta culturale con il progetto Olivetti e non solo… storie della nostra città che, raccontando storie riguardanti figure e luoghi della parte storica della città, dal mese di settembre coinvolgerà i bambini delle scuole primarie.

L’Associazione Area Onlus proporrà Vietato Non Sfogliare (VNS) – libri speciali in mostra, un progetto volto a promuovere e sostenere l’accesso ai contenuti e alle espressioni culturali inclusive attraverso il libro e la lettura.

L’Università Popolare della Terza Età e dell’Educazione Permanente di Ivrea con il progetto Letture incrociateprevede tre cicli di conferenze, previste da ottobre a dicembre, aventi per oggetto differenti generi narrativi. Ogni ciclo sarà preceduto dalla teatralizzazione di uno dei romanzi oggetto delle conferenze.

La Cittadella Della Musica E Della Cultura di Ivrea organizzerà dal 29 giugno al 14 dicembre il ciclo di conferenze Incontro con l’autore all’Auditorium Mozart, offrendo al pubblico la presentazione di opere letterarie arricchite da intermezzi musicali, letture di brani e pièce teatrali.

Sistema Italia E.T.S. Oli-Adriano Olivetti Leadership Institute si propone di promuovere e valorizzare il contributo della lettura alla crescita individuale e comunitaria con l’iniziativa Where Are We At? che avrà luogo tra settembre e dicembre.

Bambini e ragazzi saranno invece i protagonisti di A story factory della Fondazione Natale Capellaro che darà vita ad un Camp “diffuso” che si svolgerà a luglio. Un’occasione alla portata di tutti in un contesto di scambio e confronto, di creatività e gioco nella scenografica cornice Unesco dove l’infanzia e l’adolescenza hanno sempre avuto un ruolo centrale.

L’Associazione Ivrea a Roma propone invece nell’autunno l’evento Scerbanenco a Ivrea. Innamorati e il tema della dignità umana per celebrare un importante romanzo del “padre” del noir italiano, in parte ambientato nella città di Ivrea.

Il 1 ottobre si svolgerà invece l’iniziativa organizzata dall’Associazione culturale Pubblico-08 Il Villaggio dei Maestri del Canavese, dedicando un’intera giornata di riflessioni e performance artistiche al tema del Canavese come terra di maestria, come occasione di formazione e invito alla lettura.

Tra settembre e novembre si svolgerà infine l’iniziativa di CanaveSiAmo Parole in corpo – Festival teatrale Diffuso con serate dedicate ai grandi della letteratura alla presenza di autori contemporanei.

“La città di Ivrea – dichiara l’Assessore alla cultura Avv. Costanza Casali – si è proposta per essere il territorio di riferimento per la promozione del libro e della scrittura e, al termine di quest’anno vissuto da capitale, avremo l’ambizioso obiettivo di scrivere il Manifesto del futuro del libro. Con il bando si sono selezionati i progetti che vanno in tale direzione. Nei prossimi giorni andremo a mettere a sistema tutte le proposte sino ad oggi pervenute tra patrocini onerosi e patrocini non onerosi, stilando il programma di Ivrea Capitale italiana del libro 2022”.

Al bando potevano candidarsi iniziative specifiche per la promozione del libro e della lettura, così come definito dal dossier presentato da Ivrea (disponibile sul sito https://ivreacapitaledellibro.it/) e nel quadro più generale della mission del progetto di Capitale italiana del libro promosso dal Ministero della Cultura.

